सातारारोड शालिनीताई शोकसभा
सामाजिक जाणिवेचे नेतृत्व हरवले
उदयनराजे भोसले; डॉ. शालिनीताई पाटील यांच्या स्मृतींना उजाळा
सातारारोड, ता. ३० : माजी महसूलमंत्री डॉ. शालिनीताई पाटील यांच्या दुःखद निधनाने राज्याच्या राजकारणात व सामाजिक क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. सामाजिक बांधिलकी, अभ्यासपूर्ण नेतृत्व आणि जनतेप्रती असलेली त्यांची निष्ठा सदैव प्रेरणादायी राहील. एक कर्तृत्ववान, अभ्यासू व सामाजिक जाणिवेचे व्यक्तिमत्त्व आपल्यातून हरवले. जनहितासाठी त्यांनी केलेले कार्य, त्यांचे मार्गदर्शन व योगदान कायम स्मरणात राहील आणि पुढील पिढ्यांसाठी दिशा देणारे ठरेल, अशा शब्दांत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी डॉ. शालिनीताई पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे नुकतेच निधन झाले. या पार्श्वभूमीवर आज येथील चंद्रकांत वसंतरावदादा पाटील विद्यालयात शोकसभा आयोजित केली होती. प्रारंभी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी याठिकाणी उपस्थित राहून श्रद्धांजली अर्पण केली. याप्रसंगी पंचायत समितीचे माजी सदस्य प्रकाश फाळके, भाजपचे सातारा लोकसभा संयोजक सुनील काटकर, प्रतापगड प्राधिकरण समितीचे सदस्य काका धुमाळ, सचिन नलवडे, अभिनव माने, अविनाश माने, भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हा सचिव प्रसाद उंबरदंड, विक्रमसिंह फाळके, संजय फाळके आदी प्रमुख उपस्थित होते. दरम्यान, शोभा शिर्के, आमदार महेश शिंदे, सुनील खत्री, सुनील माने, राजेंद्र शेलार, दत्तात्रय धुमाळ, जितेंद्र जगदाळे, बबनराव फाळके, शरद जाधव, प्रशांत पवार, शिवाजीराव पवार, विलास फाळके आदींनी डॉ. शालिनीताई पाटील यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला आणि श्रद्धांजली अर्पण केली. याप्रसंगी ॲड. वसंतराव फाळके, शाहूराज फाळके, राजाभाऊ जगदाळे, संभाजीराव गायकवाड, अरुण माने, श्रीमंत झांजुर्णे, प्राचार्य संग्रामसिंह फाळके, आनंदराव गायकवाड आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह कार्यकर्ते व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
सातारारोड : डॉ. शालिनीताई पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना उदयनराजे भोसले.
