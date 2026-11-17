पुणे - डोळ्यांच्या अवघ्या ७५ सेकंदांच्या स्कॅनिंगद्वारे १० जीवघेण्या आजारांचे निदान करणाऱ्या 'रेमिडिओ'ला २०२६ चा प्रतिष्ठेचा ‘अंजनी माशेलकर पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात आले. या चाचणीमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे (पीआयसी) आयोजित १४ व्या राष्ट्रीय सामाजिक नवोन्मेष परिषदेत मंगळवारी हा पुरस्कार प्रदान सोहळा पाषान ‘पीआयसी’च्या सभागृहात पार पडला. हेल्पेज इंडियाचे अध्यक्ष आणि नॅसकॉमचे माजी अध्यक्ष किरण कर्णिक, अंजनी माशेलकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष व ‘पीआयसी’चे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ अनंत माशेलकर आणि ‘पीआयसी’चे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांच्या हस्ते ‘रेमिडिओ’चे संस्थापक डॉ. आनंद शिवरामन यांचा सन्मान करण्यात आला..‘रेमिडिओ’ने विकसित केलेले हे उपकरण असून ते डोळ्यांच्या पडद्याची (रेटिना) प्रतिमा घेते. याद्वारे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, मूत्रपिंडाचे जुनाट आजार, ॲनिमिया आणि गरोदरपणातील धोके अशा १० विविध स्थितींचे निदान एकाच वेळी होते. हे तंत्रज्ञान 'ऑफलाइन एआय'वर आधारित असल्याने इंटरनेट, प्रयोगशाळा किंवा नेत्रतज्ज्ञांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय काम करू शकते. भारतात कोट्यवधी नागरिक मधुमेह आणि हृदयविकाराने ग्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत हे तंत्रज्ञान जीवनरक्षक ठरणार असल्याचे या वेळी उपस्थितांनी नमूद केले..रेमिडिओचे हे उपकरण सहजपणे कुठेही नेता येणारे व शरीरात कोणताही हस्तक्षेप न करता तपासणी करणारे तंत्रज्ञान असल्यामुळे डोळ्यांच्या माध्यमातून जीवघेण्या आजारांचे निदान होते. यामुळे भारतासह जगभरातील आरोग्यसेवेपासून वंचित असलेल्या लोकांनाही आरोग्यसेवा हा मूलभूत अधिकार मिळेल.’– डॉ. रघुनाथ माशेलकर, संस्थापक अध्यक्ष, अंजनी माशेलकर फाउंडेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.