Pune News : पालखी मार्गावरील केबल्स काढा; अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले आदेश

पुणे - शहरातील ओव्हरहेड केबल्सच्या जाळ्यामुळे अपघात होत आहेत, सौंदर्यीकरणास बाधा येत आहे. या केबल टाकण्यासाठी महापालिकेतर्फे धोरण तयार केले जात असून, त्यासंदर्भातील बैठक आज महापालिकेत पार पडली. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर पालखी मार्गावरील केबल काढून टाकाव्यात असे आदेश आज अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिले. .ओव्हरहेड केबल्सचे जाळे टप्प्याटप्प्याने कमी करून ते भूमिगत करण्यासाठी कार्यपद्धती तयार केली जात आहे. त्यसाठी आज अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा शेकटकर, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर यांच्यासह अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.या बैठकीत शहरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध प्रकारच्या ओव्हरहेड केबल्स, टेलिकॉम, इंटरनेट, केबल नेटवर्क आदींचा आढावा घेण्यात आला. टेलिकम्युनिकेशन कायद्यानुसार केबल टाकण्याच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, परवानगी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले..मनपाकडून यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा आधार घेत उर्वरित भागांचे सर्वेक्षण पूर्ण करावे, अनेक भागांत अनधिकृत केबल जाळे मोठ्या प्रमाणात पसरल्याने या धोरणाची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत रस्त्यांवर लटकणाऱ्या केबल्समुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी तसेच शहराचे सौंदर्य अबाधित ठेवण्यासाठी नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश दिवटे यांनी दिले आहेत..हैदराबादच्या धर्तीवर उंचीची मर्यादाशहरात केबल किती उंचीवर असाव्यात, त्याची पद्धत कशी असावी हे निश्चित करण्यासाठी हैदराबाद येथील माहिती घेतली जात आहे. हैदराबाद शहराच्या धर्तीवर ओव्हरहेड केबल्ससाठी उंचीची किमान मर्यादा निश्चित केली जाईल. केबल ओढण्यासाठी स्वतंत्र पोल उभारण्यास परवानगी देताना भाडे आकारणीची धोरणात्मक रूपरेषा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.'केबल सेवा पुरवठादारांसाठी परवानगी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तोपर्यंत एक खिडकी योजनेद्वारे परवानग्या देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर हे धोरण अंमलात येईल. पोलिस, वाहतूक पोलिस, महावितरण, एमजीएनएल आदी विविध शासकीय विभागांकडून नोडल अधिकारी नियुक्त करून संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.'- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त्त आयुक्त, महापालिका.मुख्य मुद्दे -- उर्वरित भागांमध्ये ओव्हरहेड केबल्सचे सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करणे- नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह शहराच्या सौंदर्यीकरणाला प्राधान्य देत केबल व्यवस्थापन- हैदराबादच्या धर्तीवर केबल्ससाठी उंची मर्यादा व स्वतंत्र खांबासाठी भाडे आकारणी- रोड क्रॉसिंगसाठी भूमिगत डक्टमार्फत केबल टाकण्याची सक्ती- अनधिकृत केबल जाळ्याचे नियमन करून कठोर धोरण लागू करणे.