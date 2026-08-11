पुणे

विद्युत खांबांवरील अवैध केबल्स हटविण्याचा महावितरणचा इशारा

विद्युत खांबांवरील अवैध केबल्स हटविण्याचा महावितरणचा इशारा
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बारामती, ता. ११ : महावितरणच्या उच्चदाब व लघुदाब विद्युत वाहिन्यांच्या खांबांवर विविध केबल ऑपरेटर, इंटरनेट सेवा प्रदाते तसेच ऑप्टिकल फायबर सेवा प्रदात्यांकडून अनधिकृतपणे टाकलेल्या केबल्स व वायर्स तातडीने हटवाव्यात, असे आवाहन महावितरणच्या बारामती परिमंडळाने केले आहे. संबंधितांनी या केबल्स स्वखर्चाने काढून घ्याव्यात, अन्यथा लागू कायदे व नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महावितरणतर्फे देण्यात आला आहे.

विद्युत खांबांवर अनधिकृत केबल्स टाकल्यामुळे खांबांवर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. तसेच केबल तुटणे, झुकणे किंवा लोंबकळल्याने पादचारी, वाहनचालक, नागरिक तसेच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ केबल्स आल्यास गंभीर विद्युत अपघाताचा धोका संभवतो.

देखभाल-दुरुस्तीच्या कामात अडथळा
महावितरणची विद्युत यंत्रणा ही अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा आहे. त्यामुळे नियमित देखभाल, दुरुस्ती आणि आपत्कालीन बिघाड निवारणाची कामे तातडीने करावी लागतात. मात्र, विद्युत खांबांवर अनधिकृतपणे बांधलेल्या केबल्समुळे कर्मचाऱ्यांना काम करताना अडथळा निर्माण होतो. परिणामी वीजपुरवठा सुरळीत करण्याच्या कामास विलंब होण्याची शक्यता आहे, असे महावितरणने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.

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