रेणुका स्कूलचा शंभर टक्के निकाल

अहिल्यानगर, ता. ८ ः नवनागापूर येथील रेणुका इंग्लिश मीडियम स्कूलचा सलग आठव्या वर्षी दहावीचा शंभर टक्के निकाल लागला आहे. आर्यन अशोक सोनवणे (९७.२०) गुण मिळवून प्रथम, खुशी मुकेश शाह (९३.२०) द्वितीय, तर अथर्व बाबासाहेब शेळके (९२.२०) तृतीय आला. कार्तिक संतोष गिरांगे याने ९०.८० टक्के गुण मिळवून चतुर्थ क्रमांक मिळविला. २३ पैकी १६ विद्यार्थी विशेष प्रावीण्य श्रेणीत, ७ विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले आहेत.
रेणुका इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या या गुणवंतांनी कोणतीही बाहेरील शिकवणी न लावता, केवळ शाळेतील शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि जिद्दीच्या जोरावर हे यश संपादित केले. विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल विद्यालयाचे अध्यक्ष शुभम घाडगे, सचिव सुनंदा घाडगे, प्रशासकीय अधिकारी प्रा. सी. डी. वांढेकर, विश्वस्त स्वाती थोरवे, अश्विनी घाडगे-कराळे तसेच विद्यालयाच्या प्राचार्या विद्या बोराडे व सर्व शिक्षिकांनी व पालकांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

