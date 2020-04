श्रमदानातून सटवाईदेवी मंदिराच्या पायऱ्यांची दुरुस्ती

टाकवे बुद्रुक - आंदर मावळातील डोंगरपठारावरील सटवाईवाडी येथील सटवाई देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना मंदिराकडे जाणार्या रस्त्याला पायर्या नसल्याने व रस्ता खराब असल्याने अडचण येत होती व त्रास सहन करावा लागत होता. या गोष्टीची दखल घेत घेऊन व सामजिक बांधिलकी जोपासत घाटेवाडी येथील सुदर्शन तरुण मंडळाने विशेष श्रमदान करुन मंदिराच्या पायऱ्यांची दुरुस्ती केली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डोंगर पठारावर असलेल्या कुलस्वामीनी सटवाईदेवी मंदिराकडे जाण्याच्या पुर्वी बसवण्यात आलेल्या पायऱ्या पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहाने वाहून गेल्या होत्या. यामुळे भाविकांना दर्शनासाठी जाताना मोठा त्रास होत होता तसेच जेष्ठांना मंदीरापर्यंत जाण्यास अवघड झाले होते. सध्या कोरोनामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन अाहे. त्यामुळे भाविकांची वर्दळ नसल्याने मंदिराचे पुजारी नथू हेमाडे, अनंता हेमाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घाटेवाडी येथील सुदर्शन मंडळातील तरुणांनी एकत्र येऊन डोंगरातील दगड जमा करुन मंदिरासाठी पुन्हा पायर्या तयार करुन दिल्या आहेत. यामुळे भाविकांना सटवाईदेवीच्या दर्शनासाठी जाणे सोयीस्कर झाले आहे.

