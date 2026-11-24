पुणे - सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला (एसटीपी) जोडणाऱ्या मोठ्या व्यासाच्या मलवाहिन्यांच्या (ट्रंक लाईन) देखभाल-दुरुस्तीसाठी मलनिःसारण विभागाने वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत गेल्या वर्षी तब्बल ६७ लाख रुपये खर्च केले आहेत. तरीही एरंडवणे एसटीपीच्या शेजारीच असलेल्या ट्रंक लाईनला भगदाड पडले असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून रोज हजारो लिटर मैलापाणी थेट मुठा नदीत जात आहे..मात्र, याचा थांगपत्ता अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना नाही. एकीकडे मुळा-मुठा नद्या स्वच्छ करण्याच्या वल्गना केल्या जात असताना दुसरीकडे कागदावर कामे दाखवून लाखो रुपयांचा खर्च केला जात आहे. त्यामुळे नदीशुद्धीकरणाच्या हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे.पुणे शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने एसटीपी उभारले आहेत. शहराच्या विविध भागांतून निर्माण होणारे सांडपाणी छोट्या मलवाहिन्यांमधून मोठ्या मलवाहिन्यांमध्ये आणले जाते. त्यानंतर हे पाणी ट्रंक लाईनमधून एसटीपीपर्यंत नेले जाते. तेथे पाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले पाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले जाते..महापालिकेतर्फे सध्या ४९५ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच, जायका आणि अमृत दोन योजनेतून सुमारे २८०० कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत. मात्र, ट्रंक लाईनच्या निकृष्ट दर्जाच्या दुरुस्तीच्या कामामुळे नदी शुद्ध करण्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे..एसटीपी जवळ असूनही दुर्लक्षएरंडवणे येथील एसटीपी म्हात्रे पुलाशेजारी आहे. त्याच्या शेजारील नाल्यातून शिवाजीनगर गावठाणातील तोफखाना पंपिंग स्टेशनपर्यंत एरंडवणे भागातील मैलापाणी नेण्यासाठी एक हजार मिमी आणि ९०० मिमी व्यासाच्या दोन ट्रंक लाईन टाकण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही वाहिन्यांना मोठे भगदाड पडले आहे. तोफखाना पंपिंग स्टेशनला कमी मैलापाणी येत असल्याची तक्रार विद्युत विभागाने केली होती; मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ट्रंक लाईनमध्ये गळती आहे किंवा पाईप खराब झाला आहे का, हे पाहण्याची तसदी एरंडवणे भागाची जबाबदारी असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यापासून ते मुख्य अभियंत्यांपर्यंत कोणीही घेतली नाही..अधिकाऱ्यांपुढेच केला भांडाफोडएसटीपीला जाणाऱ्या ट्रंक लाईनच्या दुरुस्तीबाबत ‘सकाळ’ने मुख्य अभियंता विशाल हरिभक्त यांच्याकडे चौकशी केली. त्यावेळी त्यांनी कामे व्यवस्थित होत असल्याचे सांगितले. एरंडवणे येथील ट्रंक लाईनबद्दल विचारले असता त्यांनी प्रत्यक्ष जागा दाखवावी, असे सांगितले. ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने मलनिःसारण विभागाच्या अभियंत्यांना भगदाड पडलेली ट्रंक लाईन दाखवून या प्रकाराचा भांडाफोड केला.गेल्या वर्षी वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ६७ लाख रुपये खर्च झाले, मग येथे दुरुस्ती का झाली नाही, असा प्रश्न विचारला असता हरिभक्त यांच्याकडे उत्तर नव्हते. त्यानंतर त्यांनी संबंधित अभियंत्यांना फोन करून हे काम का झाले नाही, याची चौकशी सुरू केली. तसेच, या ठिकाणी दुरुस्तीचे काम केले जाईल, असे सांगितले..याची जबाबदारी निश्चित होणार का?दरवर्षी ट्रंक लाईनच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीनुसार ७० ते ८० लाख रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. एरंडवणे भागातील ट्रंक लाईनच्या दुरुस्तीची निविदाही काढण्यात आली होती. मात्र, ज्या ठिकाणी चेंबरमधून रोज हजारो लिटर मैलापाणी थेट नदीत जात आहे, त्या ठिकाणाची दुरुस्ती केलेली नाही. तरीही गेल्या वर्षीच्या कामापोटी ६७ लाख रुपयांचे बिल महापालिकेने मंजूर केले आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदार, कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता यांची जबाबदारी निश्चित होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..शेकडो कोटी खर्च करूनही नदी अशुद्धपुणे महापालिका सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडण्यासाठी दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च करत आहे. प्रत्येक गल्लीतील आणि सोसायटीतील सांडपाणी मलवाहिन्यांमधून नेले जात असल्याचा दावा केला जातो. असे असतानाही नाल्यांमध्ये सांडपाणी वाहताना दिसत आहे. शहराच्या विविध भागांतील ट्रंक लाईन नादुरुस्त असल्यानेच नाल्यांमध्ये सांडपाणी वाहत आहे. त्यामुळे केवळ कागदावर कामे दाखवून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची बिले काढली जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे..कारवाईबाबत मौनया प्रकाराबाबत मुख्य अभियंता विशाल हरिभक्त यांना काय कारवाई करणार, असे विचारले असता, या ठिकाणी तातडीने दुरुस्ती करून घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, गेल्या वर्षी ६७ लाख रुपये खर्च करूनही या ठिकाणी काम झाले नाही, त्याबाबत कारवाई करण्यासंदर्भात त्यांनी मौन बाळगले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.