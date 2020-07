बाळाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने आम्ही हादरलो होतो पण....

किरकटवाडी: खानापूर तालुका हवेली येथील एका व्यक्तीचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने त्याची पत्नी व दीड वर्षाच्या बाळाचे स्वॅब तपासणीसाठी खाजगी लॅब मार्फत पाठवण्यात आले. यासाठी प्रत्येकी 2800 रुपये फी देण्यात आली. पण पुढे जे घडले त्याने सर्वांनाच धक्का बसला. बाळाच्या आईचा रिपोर्ट निगेटिव्ह तर बाळाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. ''आमच्या बाळाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने आम्ही पूर्णपणे हादरून गेलो होतो'' अशी भावनिक प्रतिक्रिया बाळाचे वडील व आई यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दीड वर्षाच्या बाळाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त होऊ लागली. संबंधित बाळाच्या कुटुंबाला तर धक्काच बसला होता. उपचार घेत असलेले बाळाचे वडील काळजीत पडले होते तर बाळाची आई लेकरू उपचारासाठी आपल्यापासून दूर राहणार या चिंतेने व्याकूळ झाली होती. दिलासादायक बाब म्हणजे बाळाला मात्र आजाराची कोणतीही लक्षणे दिसत नव्हती. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा खाजगी लॅबमध्ये पाठवण्यात येत असलेले तपासणी अहवाल मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह येत असल्याने खानापूर गावचे सरपंच निलेश जावळकर यांना शंका आली. हवेली पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अशोक शेळके यांच्याशी निलेश जावळकर यांनी चर्चा केली व खाजगी लॅबच्या तपासणी अहवालात काहीतरी गडबड असल्याची शंका व्यक्त केली. पोलीस निरीक्षक अशोक शेळके यांच्या सल्ल्यानुसार सरपंच निलेश जवळकर यांनी खानापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अधिकारी डॉक्टर अश्विनी पाटील व हवेलीचे गटविकास अधिकारी प्रशांत शिर्के तसेच तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सचिन खरात यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. त्यानुसार दीड वर्षाचे बाळ,त्याची आई व इतर दोघांची सरकारी लॅब मधून पुन्हा तपासणी करण्याचे ठरले. याबाबत अत्यंत गोपनीयता बाळगण्यात आली. सरकारी लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेल्या चौघांच्या नमुन्यांमध्ये बाळाचा अहवाल खाजगी लॅबमध्ये पॉझिटिव्ह आलेला होता, आईचा निगेटिव्ह होता तर इतर दोघांची तपासणी झालेली नव्हती. सरकारी लॅबमध्ये तपासणी केल्यानंतर धक्कादायक बाब समोर आली. दीड वर्षाच्या बाळासह चौघांचेही अहवाल निगेटिव्ह आले होते. विशेष म्हणजे बाळाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या सर्वांची सरकारी लॅबमध्ये तपासणी करण्यात आली होती. खाजगी लॅब मधून सर्वसामान्यांची लूट होत असल्याबाबत या गोपनीय तपासणी मधून स्पष्टपणे दिसून आले आहे. "खानापूर गावामध्ये असलेल्या या लॅब मधून गोळा केलेले नमुने मुंबई येथील 'थायरोकेयर' या लॅब मध्ये तपासणीसाठी पाठवले जातात. लॅब मध्ये जाऊन स्वॅब दिल्यास 2300 रुपये व घरी येऊन स्वॅब घेतल्यास प्रतीव्यक्ती 2800 रुपये आकारले जातात. काळजीपोटी लोक अडचणीत असतानाही पैसे भरून तपासणी करून घेतात. परंतु त्यामधून लोकांची लूट होत असेल तर प्रशासनाने अशा बोगस अहवाल देणाऱ्या व लोकांच्या भावनांशी खेळणाऱ्या लॅब चालकांवर तात्काळ कारवाई करायला हवी", अशी संतप्त प्रतिक्रिया सरपंच निलेश जावळकर यांनी व्यक्त केली. याबाबत तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सचिन खरात व गटविकास अधिकारी प्रशांत शिर्के यांच्याशी संपर्क साधला असता ,"नागरिकांनी सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर विश्वास ठेवायला हवा. सरकारी लॅब मधून होणारी तपासणी ही मोठ्या प्रमाणात अचूक व मोफत होत आहे. लक्षणे आढळली तरच नागरिकांनी तपासणी करायला हवी व त्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधायला हवा. खानापूर मध्ये घडलेल्या या प्रकाराबाबत उपविभागीय अधिकारी तथा इन्सिडेंट कमांडर सचिन बारवकर यांच्याशी चर्चा करण्यात आलेली आहे. पुढील कारवाईबाबत विचार सुरू आहे,"अशी माहिती त्यांनी दिली.

Web Title: The report of a one and a half year old baby was positive in haveli taluka