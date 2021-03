MPSCच्या विद्यार्थ्यांची दडपशाही सुरु, परीक्षा रद्दचा निर्णय मागे घ्या अन्यथा....; पडळकरांचा इशारा

पुणे : एमपीएससीची १४ मार्च रोजी होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थांचा उद्रेक झाला असून नवी पेठेत मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येऊन रास्ता रोको आणि आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, सरकारकडून विद्यार्थ्यांची दडपशाही सुरु असून जोपर्यंत परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहिलं असा इशारा या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. पडळकर म्हणाले, ३६ जिल्ह्यांमधून १ लाख मुलं पुण्यात एमपीएससीचा अभ्यास करत आहेत. परिस्थितीनं गरीब, शेतकऱ्यांची, कष्टकऱ्यांची आणि बारा बलुतेदारांची ही पोरं आहेत. ज्यांना या परीक्षेचा तयारी करताना ९ ते १० हजार रुपये महिन्याला खर्च येतो आणि या मुलांच्या परीक्षा तुम्ही वेळोवेळी रद्द करता आहात आणि म्हणून आम्ही सरकारच्या या धोरणाविरोधात इथे आंदोलन करत आहोत. विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोपही यावेळी पडळकर यांनी केला. विद्यार्थ्यांची दडपशाही सुरु असून पोलीसही त्यांना मारहाण करत आहेत, हे खपवून घेतलं जाणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही परीक्षा घेत नाही तोपर्यंत आम्ही हा रस्ता सोडणार नाही, असा इशाराही यावेळी पडळकर यांनी यावेळी सरकारला दिला. काय आहे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे? ‘‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, असे एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. नियोजित परीक्षा तीन दिवसांवर आली असताना, अचानकपणे असा निर्णय घेणे अयोग्य आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. तसेच काहीचे वयोमर्यादेमुळे काहींचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे.’’

- नीलेश आंब्रे, विद्यार्थी ‘‘दोन वेळा हॉल तिकिट येऊनही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. आम्ही परीक्षेची तयारी करतो आणि ऐनवेळी निर्णय होऊन परीक्षा पुढे ढकलली जाते. त्यामुळे उमेदवारांचे मानसिक खच्चीकरण होते. वर्षभरात युपीएससी, रेल्वे भरतीच्या परीक्षा झाल्या. राज्यात गेल्या आठवड्यात आरोग्य सेवेतील भरतीची परीक्षा झाली. मग एमपीएससीच्याच परीक्षा का पुढे ढकलल्या जात आहेत.’’

- महेश घरबुडे, विद्यार्थी

Web Title: Repression of MPSC students reverse the decision to cancel the exam otherwise MLA Gopichand Padalkar gives warning to gov