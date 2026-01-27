हेरिटेज स्कूलमध्ये योगासने
पिरंगुट, ता. २७ : कासार आंबोली (ता. मुळशी) येथील हेरिटेज इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या कवायती, योगासने आणि देशभक्तिपर गीतांनी प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले. कार्यक्रमास डॉ. गणेश साळुंके, शाळेचे संस्थापक कृष्णा भिलारे, सचिव संगीता भिलारे, व्यवस्थापकीय संचालक कुणाल भिलारे, व्यवस्थापन सदस्या समिधा भिलारे, मुख्याध्यापिका डॉ. नम्रता झगडे तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
सकाळी राष्ट्रगीत आणि ध्वजगीत गाऊन तिरंग्याला मानवंदना देण्यात आली. भारतीय संविधानाच्या सन्मानार्थ संविधानाचे वाचन करण्यात आले. ध्वजवंदनानंतर स्काऊट अँड गाईडच्या विद्यार्थ्यांचे संचलन झाले. ढोलाच्या तालावर सर्व विद्यार्थ्यांनी कवायत सादर केली. त्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमात देशभक्तिपर गीतांवर योगासने व नृत्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान या विषयांवर मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन विद्यार्थिनी सृष्टी, स्वरा, सई, अनन्या व वेदिका यांनी केले. उपशिक्षिका टिना भोसले यांनी आभार मानले.
