मंद्रूपच्या विद्यार्थ्याने नृत्यातून पुलवामा हल्ला व जवानांचे शौर्य साकारले
मंद्रूप ः प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात सादरीकरण करताना विद्यार्थी.
मंद्रूप जि. प. शाळेत ऑपरेशन सिंदूरच्या थीमवर सादरीकरण
मंद्रूप ः येथील जिल्हा परिषद शाळा भीमनगरमधील चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी पुलवामा हल्ल्याची प्रभावी प्रतिकृती साकारत ऑपरेशन सिंदूरच्या यशस्वी प्रत्युत्तराची आठवण करून दिली. विद्यार्थ्यांच्या या सादरीकरणामुळे उपस्थित पालक व प्रेक्षकांसमोर चित्तथरारक दृश्य उभे राहिले.
२६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शाळेच्या मंचावर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये पहिली ते चौथीतील विद्यार्थ्यांनी कला सादर करत उपस्थितांची मने जिंकली. कार्यक्रमावेळी शालेय समितीचे अध्यक्ष प्रशांत शिंगडगाव, पिरप्पा मेत्रे, राजकुमार रजपूत, परशुराम कांबळे, श्रीदेवी म्हेत्रे, पार्वती कामगोंडे, अंबिका काळे, रूपाली कोळी, प्रमोद रणखांबे, शालेय समितीचे सदस्य आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
