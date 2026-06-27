Pune: रेश्मा कुटे यांची 'फुल्ल आयर्नमॅन' वर मोहोर

कृष्णकांत कोबल हडपसर: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रणनितीचा आदर्श बाळगणाऱ्या व्हिएतनामच्या भूमीवर आयर्नमॅन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्पर्धेसाठीच्या निर्धारित वेळेपूर्वीच कामगिरी यशस्वी करीत सध्या मुंबई पोलिसदलात कार्यरत असलेल्या जुन्नर तालुक्यातील नेतवड गावच्या रेश्मा कुटे या कन्येने 'फुल्ल आयर्नमॅन' वर आपली मोहोर उमटवली आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने फुल्ल आयर्नमॅन झालेली जुन्नर तालुक्यातील पहिली महिला ठरली असल्याचा दावा तिने केला आहे. .स्पर्धेत रेश्माने आयोजकांनी जाहीर केलेल्या निर्धारित वेळेपूर्वीच '१८० किलोमीटर सायकलींग, ४२ किलोमीटर धावणे व ३.८ किलोमीटर पोहणे, असे खडतर टप्पे पूर्ण करीत यश संपादन केले आहे. मुख्य म्हणजे ज्या सायकलवर रेश्मा यांनी स्पर्धेसाठी संपूर्ण सराव केला होता ती सायकल मुंबई विमानतळावरील एअरलाइन्सने अचानक बदललेल्या अटींमुळे नेता आली नाही. त्यामुळे त्यांना व्हिएतनाममध्ये सायकल घ्यावी लागली. तांत्रिकदृष्ट्या दोष असलेल्या या सायकल संकटावरही मात करीत त्यांनी या यशाला गवसणी घातली. या खडतर स्पर्धेत यश मिळविल्याबद्दल त्यांच्यावर विविध स्तरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..आधी NEET अन् आता TET; महाराष्ट्रात पुन्हा पेपरफुटीचं ग्रहण, ठाण्यात पेपर लीक झाल्याने परीक्षा रद्द, लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला.रेश्मा कुटे या लहानपणापासूनच धाडसी वृत्तीच्या असल्याने त्यांनी संधी मिळेल तेंव्हा आवर्जून साहसी खेळात सहभाग घेतला. गेल्यावर्षी त्यांनी दक्षिण अफ्रिकेतील जगप्रसिद्ध 'काॅम्रेड मॅरेथॉन' १० तास १६ मिनिट २० सेकंदात पूर्ण करून कांस्य पदक जिंकले होते. त्यांनी आतापर्यंत अनेकअल्ट्रा मॅरेथॉन विजेतेपदासह यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या आहेत. त्या उत्कृष्ट सायकलिस्ट, जलतरणपटू, धावपटू आहेत. जोखमीची पोलिसाची नोकरी सांभाळत रेश्मा यांनी ७५ पेक्षा अधिक मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला आहे. तर १५ पेक्षा अधिक स्पर्धामध्ये त्यांनी पोडियम फिनिश केले आहे. २०११ मध्ये गुडघ्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे त्यांना सात वर्षे खेळांपासून दूर राहवे लागले होते. पुढे २०१९ मध्ये शस्त्रक्रियेनंतर त्यांनी सराव सुरू केला होता.१० किलोमीटर चालण्यापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास १०० मैल म्हणजे १६१ किलोमीटर अल्ट्रा मॅरेथॉन ते फूल्ल आयर्नमॅन पर्यंत पोहोचला आहे.. मेंगलोर येथील ऑलिंपिक डिस्टन्स आयर्नमॅन, कोल्हापूर येथील बर्गमॅन, जैसलमेर राजस्थान येथील दी बोर्ड हील रेस, १०० किलोमीटरची खडकवासला अल्ट्रा मॅरेथॉन, १२ तासांची मुंबई अल्ट्रा, ५० किलोमीटरची कास अल्ट्रा, वर्षा मॅरेथॉन, ३० किलोमीटरचा अंजनेरी अल्ट्रा ट्रेल रन, २१ किलोमीटरचा ताम्हिणी घाट ट्रेल रन, तसेच लदाख मॅरेथॉन, टाटा मंबई मॅरेथॉन, पुणे वर्ल्ड मॅरेथॉन, अहमदाबाद मॅरेथॉन, जयपुर मॅरेथॉन, टाटा अल्ट्रा मॅरेथॉन, वर्षा लोणावळा मॅरेथॉन अशा अनेक स्पर्धामध्ये त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे. आतापर्यंत रेशमा कुटे यांनी भारत आणि भारता बाहेरील ७५ हून अधिक छोट्या - मोठ्या स्पर्धा पूर्ण केल्या आहेत..'लाल लाल कलरची बांगडी...'वर पाठराखीणच्या अभिनेत्रींचा भन्नाट डान्स; संजू राठोड म्हणाला, 'खूप भारी' Viral Video."मी पहिल्यापासून स्वतःवर विश्वास ठेवून पुढे जात राहिले. त्यासाठी वेळोवेळी अनेकांचे मार्गदर्शन मिळत गेले. स्पर्धात्मक खेळांमध्ये आवड आपल्यामुळे खूप आव्हानात्मक स्पर्धा जिंकता आल्या. अनुभव, मेहनत आणि सातत्य यांची जोड मिळाली की यशाचा मार्ग आपोआप मिळत जातो. तरूणाईने सकारात्मक राहत, ध्येयावर ठाम राहून प्रामाणिकपणे कष्ट घेतल्यास निश्चितपणे यश मिळतेच. 'काॅम्रेड मॅरेथॉन' व 'आयर्नमॅन' सारख्या जगविख्यात स्पर्धेत मला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. मात्र, निश्चय ढळू दिला नाही. त्यामुळे यश मिळविता आले.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.