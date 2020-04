...म्हणून रहिवासीच बनले सुरक्षारक्षक 

सहकारनगर : मुकुंदनगर येथील पुरंदर सोसायटीच्या रहिवाशांनी लॉकडाउनचा उद्देश साध्य करण्यासाठी सोसायटीचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद करून सुरक्षा रक्षकावर अवलंबून न राहता स्वतःच सुरक्षा रक्षक बनले आहेत. सोसायटीतील प्रत्येक सभासद पहाटे 5 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत एक तास स्वयंसेवक म्हणून काम करीत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बाहेर येणाऱ्या जाणाऱ्यांवर देखरेख ठेवत आहे. "कोविड 19 ' या नावाने नोंद वही ठेवली आहे. सोसायटीच्या सर्व सभासदांनी सुरक्षेसाठी या उपक्रमास प्रतिसाद दिला आहे. याबाबत किशोर शिंदे म्हणाले, "कोविड 19' या नावाने नोंदवही तयार केली असून सोसायटीतून अत्यावश्‍यक कामाशिवाय व मास्क लावल्याशिवाय कोणास बाहेर सोडले जात नाही. बाहेर जाताना येताना नोंद करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सोसायटीच्या सभासदांशिवाय कोणास प्रवेश दिला जात नाही. सोसायटीच्या सुरक्षेसाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमासाठी चेअरमन अंकुश भोसले, कोशाध्यक्ष डॉ. दिलीप बोरा, रवींद्र लाळे, सदस्य सुधीर शेळके आदींनी पुढाकार घेतला आहे.

