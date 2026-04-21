Gas Cylinder Issue : चाकणमध्ये गॅससाठी महामार्ग रोखला; घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्याने ग्राहक संतप्त

चाकण - घरगुती गॅसचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्याच्या निषेधार्थ चाकण (ता. खेड) येथील संतप्त ग्राहकांनी मंगळवारी (ता. २१) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास पुणे-नाशिक महामार्गावर गॅस सिलिंडर ठेवून 'रास्ता रोको' आंदोलन केले. यामुळे महामार्गावर दहा मिनिटे मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती..येथील भारत गॅस एजन्सीसमोर बुकिंग करूनही गॅस मिळत नसल्याची तक्रार ग्राहक, कामगार आणि महिलांनी केली. शासनाने घरोघरी गॅस पुरवठ्याचे आश्वासन दिले असले तरी, प्रत्यक्षात टंचाई भासत असल्याने नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेत महामार्ग रोखून धरला. घटनेची माहिती मिळताच चाकण पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले.पोलिसांनी रस्त्यावरील गॅस सिलिंडर बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. "गॅस मिळत नसल्याच्या भीतीपोटी ग्राहकांनी गर्दी करू नये. चुकीच्या पद्धतीने मार्ग रोखण्यापेक्षा पुरवठा अधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयाकडे तक्रार करावी," असे आवाहन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी यावेळी केले..गॅसचा काळाबाजार?चाकण परिसरात तसेच औद्योगिक वसाहत परिसरात मोठ्या प्रमाणात घरगुती वापराच्या गॅसचा तसेच व्यावसायिक गॅसचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. काही हॉटेल व्यावसायिक घरगुती वापराचा गॅस वापरत आहे त्यामुळे घरगुती वापराच्या गॅसची टंचाई निर्माण झालेली आहे. व्यावसायिक वापराचा गॅस हॉटेल, ढाबे, लग्नाचे स्वयंपाक बनविणारे केटरर्स अधिकचे पैसे मोजून विकत घेत आहे. व्यावसायिक वापराचे सिलिंडर दोन हजार रुपयांना मिळतो; मात्र हाच सिलिंडर सध्या सहा ते आठ हजार रुपयांना काळ्या बाजारात विकला जात आहे.