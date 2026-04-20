Water Tanker Issue : ‘टँकरमुळे होणारे अपघात रोखा, पाण्याचा प्रश्न सोडवा’; रहिवाशांची बैठकीत मागणी

पुणे - कोंढवा परिसरातील एनआयबीएम, महम्मदवाडी, उंड्री आणि पिसोळी परिसरात पाण्याच्या टँकरच्या भरधाव वाहतुकीमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांनी कठोर पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली. त्यावर जड वाहनांसाठी वेळेचे निर्बंध लागू केले असून, बेशिस्त चालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आला..दरम्यान, पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी येत्या महिनाभरात परिसरातील तीन पाण्याच्या टाक्या कार्यान्वित होणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.पाण्याच्या टँकरमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी आणि नागरिकांना पिण्याचा पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी कोंढवा पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. २०) सायंकाळी बैठक पार पडली. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव, महापालिकेचे अधिकारी नंदकुमार जगताप यांच्या उपस्थितीत आयोजित बैठकीस स्थानिक लोकप्रतिनिधी, रहिवासी आणि टँकर मालक-चालक उपस्थित होते..टँकरची भरधाव वाहतूक होत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांना दर महिन्याला पाण्याच्या टॅंकरवर लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत, अशी चिंता स्थानिक रहिवाशांनी बैठकीत व्यक्त केली. 'अपघात कमी करण्यासाठी टँकरच्या वेळा निश्चित करण्यासह वेगमर्यादेबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असेल,' असे अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील यांनी सांगितले. 'नियम मोडणाऱ्या आणि बेशिस्तपणे टँकर चालवणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल,' असे पोलिस उपायुक्त जाधव यांनी स्पष्ट केले..न्यायालयात जाण्याचा इशाराकोंढवा, एनआयबीएम, उंड्री, पिसोळी या भागात उंच इमारती उभारल्या परंतु पाणी नाही. पायाभूत सुविधा नसताना इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी कशी दिली? भरधाव टँकरमुळे अपघात होत असून, निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे. या भागातील वाहतूक आणि पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पोलिस आणि महापालिका आयुक्तांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे. न्याय न मिळाल्यास आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.'- राज सिंग, सामाजिक कार्यकर्ते.