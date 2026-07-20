पुणे

Pune Encroachment : अतिक्रमण रोखण्यासाठी रहिवाशांचा पहारा; विमाननगर, अतिक्रमण विभागाची मात्र ‘सोईस्कर’ डोळेझाक

महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून विमाननगरमध्ये बेकायदा भाजीविक्रेत्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे रोज वाढत चाललेले अतिक्रमण थांबवण्याची पाळी येथील रहिवाशांवर आली आहे.
Residents Stand Guard Against Encroachments Viman Nagar

Residents Stand Guard Against Encroachments Viman Nagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वडगाव शेरी - महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून विमाननगरमध्ये बेकायदा भाजीविक्रेत्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे रोज वाढत चाललेले अतिक्रमण थांबवण्याची पाळी येथील रहिवाशांवर आली आहे. याकरता त्यांनी सोसायटी बाहेर स्वतःच पहारा द्यायला सुरुवात केली आहे. या सर्व प्रकाराकडे 'सोईस्कर'रित्या डोळेझाक करणाऱ्या अतिक्रमण विभागाचा कारभार त्यामुळे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

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