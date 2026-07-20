Pune Encroachment : अतिक्रमण रोखण्यासाठी रहिवाशांचा पहारा; विमाननगर, अतिक्रमण विभागाची मात्र ‘सोईस्कर’ डोळेझाक

वडगाव शेरी - महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून विमाननगरमध्ये बेकायदा भाजीविक्रेत्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे रोज वाढत चाललेले अतिक्रमण थांबवण्याची पाळी येथील रहिवाशांवर आली आहे. याकरता त्यांनी सोसायटी बाहेर स्वतःच पहारा द्यायला सुरुवात केली आहे. या सर्व प्रकाराकडे 'सोईस्कर'रित्या डोळेझाक करणाऱ्या अतिक्रमण विभागाचा कारभार त्यामुळे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे..विमाननगर मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची संख्या वाढल्यामुळे आणि येथील बाजारपेठेमुळे व्यवसायाची संधी पाहून शेकडो अनाधिकृत पाथरी व्यावसायिक वाढले आहेत. पुणे महानगरपालिकेचा स्वामी विवेकानंद उद्यान रस्ता आणि आनंद विद्यानिकेतन शाळे शेजारचा रस्ता, रिद्धी एनक्लेव्ह सोसायटी समोरील रस्ता येथे सकाळी सहा वाजल्यापासून मोठा भाजी बाजार भरू लागला आहे.येथे अनेक भाजी व फळ विक्रेते तसेच इतर वस्तू विक्रेते उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांसाठी येथे दुकाने थाटतात. रिद्धी एनकलेव्ह सोसायटी समोर लागणाऱ्या भाजी बाजारामुळे गोंगाट, वादविवाद, बेशिस्त पार्किंग होत असल्यामुळे सोसायटीतील रहिवासी त्रस्त झाले आहेत..या सर्व प्रकाराला वैतागून सोसायटीतील पदाधिकाऱ्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे तक्रार केली. तसेच सोसायटीच्या जागेत पिवळी दोरी बांधून त्या ठिकाणी सर्व जण खुर्ची टाकून रोज सकाळी तीन तास थांबून अतिक्रमण होऊ नये यासाठी पहारा देऊ लागले आहेत..संजय सिंग (रिद्धी एन्क्लेव सोसायटी अध्यक्ष) -सोसायटीच्या जागेत दुकान लावू नका असे म्हटल्यावर भाजीविक्रेत्यांनी दादागिरी करून मारण्याची धमकी दिली, तसेच सुरक्षारक्षकाला हत्याराचा धाक दाखवला. पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभाग आणि पुणे पोलिसांनी या सर्व बेकायदा प्रकाराचा तातडीने बंदोबस्त करावा..स्मिता देशमुख (रहिवासी) -सोसायटीतील सुरक्षारक्षकांना धमकवण्यापर्यंत भाजीवाल्यांची मजल गेली आहे. अतिक्रमण होऊ नये यासाठी आम्ही पिवळी दोरी बांधली असून सर्वजण एकत्र येऊन येथे रोज तीन तास थांबून पहारा देत आहोत. आता तरी अतिक्रमण विभाग जागा होऊन या बेकायदा विक्रेत्यांवर ठोस कारवाई करणार का, असा आमचा प्रश्न आहे.प्रशांत कोळेकर (प्रभाग तीन अतिक्रमण निरीक्षक) -भाजीवाले रस्ता सोडून सोसायटीच्या जागेत बसतात त्यामुळे आम्ही कारवाई करत नाही. रस्त्यावर दुकान लावले तरच आम्ही कारवाई करू. त्या जागेवर जाऊन माहिती घेतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.