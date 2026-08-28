पुणे

Pune News : जात वैधता प्रमाणपत्रातील त्रुटी तत्काळ दूर करा; ‘बार्टी’चे विद्यार्थ्यांना आवाहन

सुटीच्या दिवशीही सुरू राहणार जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालये.
Barti

Barti

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील अर्जांमधील त्रुटी तातडीने दूर करण्याचे आवाहन असे आवाहन ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’च्या (बार्टी) महासंचालक दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी केले आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची कार्यालये सुटीच्या दिवशीही सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

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