Pune News : पेशवेकालीन भूमिगत जलवाहिनी जीर्णोद्धारास स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी

पुणे - पेशवेकालीन कात्रज ते शनिवारवाडा भूमिगत जलवाहिनीचा जीर्णोद्धार आणि संवर्धन केले जाणार आहे. त्यावर आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आला आहे. या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर या जीर्णोद्धाराच्या कामासाठी सर्वेक्षण करून प्रकल्प आराखडा तयार केला जाणार आहे..पेशव्यांच्या काळात उभारण्यात आलेली कात्रज-शनिवारवाडा जलवाहिनी ही त्या काळातील अभियांत्रिकी आणि पाणी पुरवठ्याच्या नियोजनाच्या कौशल्याचा उत्कृष्ट नमुना मानली जाते. कात्रज तलावातून नैसर्गिक उताराच्या साहाय्याने सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शनिवारवाडा परिसरात भूमिगत दगडी आणि मातीच्या पाइपद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. त्या काळातील वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि नियोजनबद्ध जलव्यवस्थेचे हे वैशिष्ट्यपूर्ण उदाहरण असल्याचे समितीत नमूद करण्यात आले. आता ही या जलवाहिनीतून जलप्रवाह सुरु आहे..दरम्यान शहरात अनेक ठिकाणी बांधकाम करताना किंवा महापालिकेतर्फे विविध विकास कामे करताना ही जलवाहिनी आढळते, काही वेळा त्यात नुकसान ही झाले आहे. पण या ऐतिहासिक जलवाहिनीचे संवर्धन करण्यासाठी महापालिकेने ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे हा ठेवा धोक्यात आला आहे..नगरसेवक सुहास टिंगरे यांनी यासंदर्भात आज स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला होता. त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या जलवाहिनीचे अनेक भाग दुर्लक्षित अवस्थेत आहेत, याकडे लक्ष दिले नाही तर याचे अवशेष नष्ट होतील. त्यासाठी संपूर्ण प्रकल्पाचे पुरातत्त्वीय तसेच तांत्रिक सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे अशी भूमिका टिंगरे यांनी मांडली..स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणाले, या प्रकल्पांतर्गत भूमिगत पाइपलाइन, हौद आणि जलसाठ्यांचे जतन व पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. तसेच या संपूर्ण योजनेला 'वारसा संवर्धन प्रकल्प' म्हणून विकसित करण्याचाही विचार सुरू आहे. नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना या ऐतिहासिक वारशाची माहिती व्हावी यासाठी माहितीफलक, अभ्यासदौरे आणि वारसा पर्यटन उपक्रम राबविण्याचीही योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.