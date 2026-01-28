पुणे

Daund News : कामे होतात, फक्त करण्याची धमक व ताकद पाहिजे

ज्यांनी विश्वासाने पक्ष प्रवेश केला त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. मी शब्दाचा पक्का व कामाचा माणूस आहे.
ajit pawar

ajit pawar

sakal

प्रफुल्ल भंडारी
Updated on

दौंड - `मला फसवायला आवडत नाही. कठोर निर्णय घेतो पण ते सर्वांच्या हिताचे असतात. कामे होतात, फक्त करण्याची धमक व ताकद पाहिजे. ज्यांनी विश्वासाने पक्ष प्रवेश केला त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. मी शब्दाचा पक्का व कामाचा माणूस आहे.` असे बरोबर ५९ दिवसांपूर्वी दौंड शहरातील एका प्रचारसभेत ठणकावून सांगणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने दौंड शहर व तालुका निः शब्द झाला आहे.

