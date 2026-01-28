Daund News : कामे होतात, फक्त करण्याची धमक व ताकद पाहिजे

दौंड - `मला फसवायला आवडत नाही. कठोर निर्णय घेतो पण ते सर्वांच्या हिताचे असतात. कामे होतात, फक्त करण्याची धमक व ताकद पाहिजे. ज्यांनी विश्वासाने पक्ष प्रवेश केला त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. मी शब्दाचा पक्का व कामाचा माणूस आहे.` असे बरोबर ५९ दिवसांपूर्वी दौंड शहरातील एका प्रचारसभेत ठणकावून सांगणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने दौंड शहर व तालुका निः शब्द झाला आहे. .बारामती जवळ सकाळी अजित पवार यांच्या विमानाचे अपघात झाल्याची वार्ता पसरताच नागरिकांचा त्यावर विश्वास बसला नाही. प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी आणि बारामती मधील परिचितांना मोबाइल कॅाल करून कार्यकर्ते व नेतेमंडळी त्या अपघाताची खातरजमा करत होते. त्यांचे निधन झाल्याचे जाहीर झाल्यानंतर सर्वांना तीव्र धक्का बसला..वेळ पाळणारे, शिस्तप्रिय व विकासकामांसाठी व्यापक विचार करून कटू निर्णय घेणारा स्पष्टवक्त्ता पण वेळप्रसंगी मिश्किल अशा नेत्याचे विमान अपघात झालेल्या मृत्यूने दौंडकर हळहळले आहेत. सकाळी सात वाजल्यापासून सुरू झालेली व्यापारपेठ स्वयंस्फुर्तीने पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली. भाजी मंडई, लहान व मोठी दुकाने, आस्थापना स्वयंस्फुर्तीने बंद ठेवत त्यांना आदरांजली वाहण्यात आली..दौंडचे दिवंगत माजी आमदार कृष्णराव बाजीराव जगदाळे यांनी शेतकर्यांकडून भागभांडवल जमा करून आलेगाव (ता. दौंड) स्थापन केलेल्या नियोजित दौंड सहकारी साखर कारखान्याचे सन २००९ मध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली दौंड शुगर लिमिटेड या खासगी कारखान्यात रूपांतर झाले होते.त्यामुळे या खासगी साखर कारखान्यात अजित पवार मार्गदर्शक म्हणून सतत येत असल्याने त्यांचा दौंड शहर व तालुक्यातील कार्यकर्त्यांशी थेट संपर्क होता. कारखान्याची स्वच्छता, गाळपाचे नियोजन आणि कारखान्यामुळे दौंड शहर आणि तालुक्याचा झालेल्या विकासामुळे त्यांचे योगदान सदैव स्मरणात राहणार आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दौंड शहरातील महात्मा गांधी चौकात ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दौंड नगरपालिका निवडणुकीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व मित्रपक्षाच्या उमेदवारांसाठी प्रचारसभा घेतली होती. त्या सभेत बोलताना अजित पवार यांनी मतदानाच्या निमित्ताने संधीचे सोनं करायचं का राख करायची?, हे मतदारांच्या हातात आहे.निवडणुकीनंतर दौंड मध्ये पहिल्या १०० दिवसांत आणि सहा महिन्यात व पुढे टप्प्याटप्याने कोणती कामे करायचीत, याचा आराखडा तयार आहे. या आशयाचे भाषण केले होते. त्या भाषणाची आज सर्वांना प्रकर्षाने आठवण होत आहे..दौंड तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना आणि अन्य पक्षातील नेत्यांना देखील नावानिशी ओळखणारे अजित पवार यांच्या मृत्यूने सर्व हळहळले आहेत. शेती, व्यापार, रोजगारापासून दैनंदिन जीवनात कृत्रिम बुध्दिमतेचा वापर करून आपला भाग आणि राज्याच्या विकासाची व्यापक दुरदृष्टी असलेला लोकनेता हरवल्याने दौंडकर निः शब्द आहेत..`लव यू टू.....`दौंड शहरातील एका सभेत बोलताना चौकातील गर्दीतून एकाने `लव यू दादा`, अशी आरोळी दिली. अजित पवार यांनी देखील भाषण थांबवत तेवढ्याच तत्परतेने त्याला दिलेला `लव यू टू` असा प्रतिसाद सर्वांच्या स्मरणात आहे..`अजितदादा आगे बढो.....`दौंड शहरातील महात्मा गांधी चौकातील प्रचारसभा सुरू असताना गर्दीतून एका कार्यकर्त्याने `अजितदादा आगे बढो .....`, अशी हाक दिली. त्यावर उपस्थितांनी हम तुम्हारे साथ हे, असा प्रतिसाद दिला. त्याची मिस्किलपणे दखल घेत अजित पवार यांनी, `अजितदादा आगे बढो ठीक है. पर तुम मेरे पीछे आओ, मेरी घडी का बटन दबाओ......`, असे आवाहन केले होते. बारामती नगरपालिकेची निवडणूक पुढे गेल्याने दौंड येथील या प्रचारसभेत वेळ मिळाल्याने अजित पवार यांनी चौफेर फटकेबाजी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.