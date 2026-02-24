Pune News: महावितरणचे सेवानिवृत्त अधिकारी सदनिका न मिळाल्याने सातव्या मजल्यावरून उडी मारून संपवले जीवन

औंध : विकासासाठी दिलेल्या जागेच्या करारानुसार सदनिका न मिळाल्याने मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याच्या नैराश्यातून महावितरणमधील एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने इमारतीच्या सातव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना बालेवाडी परिसरात घडली..नरेश उमाकांत महाजन (वय ६९, रा. अंबरनाथ पूर्व, जि. ठाणे) असे मृताचे नाव आहे. ही घटना १६ फेब्रुवारी रोजी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास मोझे कॉलेज परिसरातील इमारतीमध्ये घडली. याप्रकरणी महाजन यांचा मुलगा मयूर नरेश महाजन (वय ४१) यांनी बाणेर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..त्यानुसार पोलिसांनी स्विटी असोसिएट्सचे जयंतीलाल ताराचंद ओसवाल (वय ५६) आणि ऋषभ ओसवाल (वय ३०, दोघे रा. भवानी पेठ) यांच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..महाजन हे महावितरणमध्ये कार्यरत होते. सेवेत असताना त्यांनी बालेवाडी येथे जागा खरेदी केली होती. सेवानिवृत्तीनंतर ते अंबरनाथ येथे वास्तव्यास होते. संबंधित जागा त्यांनी विकासासाठी स्विटी असोसिएट्सकडे दिली होती. करारानुसार विकसित प्रकल्पात त्यांना सदनिका देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र, कराराची अंमलबजावणी न करता सदनिका न दिल्याने त्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..Nagpur Crime : ‘पोक्सो’च्या आरोपीने कोठडीत घेतला गळफास; पोलिस उपनिरीक्षकासह, तीन कर्मचारी निलंबित.दरम्यान, संबंधित जागेवर सात मजली इमारत उभी राहून बांधकाम पूर्णत्वास आले आहे. महाजन हे १६ फेब्रुवारी रोजी प्रकल्पस्थळी येऊन करारानुसार सदनिकेबाबत विचारणा करण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करत होते. त्या वेळी त्यांना धमकी दिल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर त्यांनी इमारतीवरून उडी घेत आत्महत्या केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. बाणेर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अनिल केकाण तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.