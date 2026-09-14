सेवानिवृत्तांनी वाचन प्रसारातून
नव्या पिढीला विवेकी बनवावे
प्रा. वाघमारे; निवृत्त शिक्षक, अभियंत्यांचा सत्कार
सातारा, ता. १४ : सेवानिवृत्त झालो म्हणजे समाजासाठी आपली जबाबदारी संपली, असे समजू नये. नव्या पिढीला विवेकी, जबाबदार आणि सामर्थ्यवान नागरिक बनविण्यासाठी ज्येष्ठांनी वाचन प्रसार चळवळीत सक्रिय सहभागी व्हावे, असे प्रतिपादन प्रा. डॉ. सुभाष वाघमारे यांनी केले.
खिदमतगाह ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक संस्था यांच्या वतीने शिक्षक दिन व अभियंता दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी संस्थेतील निवृत्त शिक्षक आणि अभियंत्यांचा सत्कार करण्यात आला.
प्रा. डॉ. वाघमारे म्हणाले, ‘‘आपण आयुष्यभर शिकत असतो. त्यामुळे ज्येष्ठांनीही वर्तमान जगातील बदल, विज्ञान-तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि सामाजिक परिवर्तन यांचे ज्ञान घेत राहावे. आपल्या अनुभवातून तरुण पिढीला योग्य-अयोग्य, चांगले-वाईट यातील फरक समजावून सांगावा.’’
कार्यक्रमात निवृत्त प्राध्यापक डॉ. रफिक बागवान, डॉ. गुलनार बागवान, डॉ. अमिरहम्जा संदे, सईदा संदे, गुलाबहुसेन मुजावर, मेहमूद बागवान, शमीम शेख, राज शेख, मौलाली पठाण, सादिक तांबोळी, नसीम तांबोळी आणि सकिना शिकलगार यांचा सन्मान करण्यात आला. अभियंता दिनानिमित्त निवृत्त अभियंते युसूफ शेख, रफिक शेख, वजीर आतार आणि शमशुद्दीन लांडगे यांचाही गौरव करण्यात आला.
कार्यक्रमासाठी राज शेख, रफिक शेख, आयुब तांबोळी, दस्तगीर काझी, हाजीभाई आतार आणि शब्बीर शेख यांच्यासह कार्यकारिणी सदस्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमासाठी ॲड. वर्षा देशपांडे, ॲड. शैला जाधव आणि नसीम तांबोळी यांचे विशेष सहकार्य लाभले. प्रा. सादिक तांबोळी यांनी आभार मानले.
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