Pune Market Yard : सेवानिवृत्त कर्मचारी पुन्हा सेवेत, पुणे बाजार समितीतील प्रकार; संचालक मंडळाचा कारभार

मार्केट यार्ड : पुणे बाजार समितीत संचालक मंडळ आल्यापासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची चंगळ सुरू झाली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना परत करार पद्धतीने सेवेत घेण्याचा नवीन फंडा संचालक मंडळाने सुरू केला आहे. आतापर्यंत तीन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घेतले असून त्यांना लाखांच्या घरात पगार दिला जात आहे. त्यामुळे सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना त्यांच्यात आहे.

बाजार समितीच्या काही अधिकाऱ्यांनी तर केबिन आणि खुर्ची सोडलेल्या नाहीत. विधी अधिकारीपद २०१५ मध्ये मंजूर झाले असताना १९९३ पासून तब्बल २२ ते २५ लाख रुपयांच्या दरम्यान फरक संचालक मंडळाने दिल्याचे समोर आले आहे. एवढ्यावर न थांबता, काही कर्मचाऱ्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत करार पद्धतीने सेवेत घेऊन लाखो रुपयांचा पगार दिल्याचे समोर आले आहे. पुणे बाजार समितीत सेवानिवृत्तीनंतर काही कर्मचाऱ्यांना सेवाकरार पद्धतीने कामावर घेतले जाते. मात्र एक कर्मचारी ३१ ऑगस्टला सेवानिवृत्त झाले आहेत. मात्र अद्याप ते आपल्या खुर्चीवर ठाण मांडून आहेत.

विधी विभागप्रमुख असताना सुनील जगताप यांनी बाहेरील वकिलांकडून कामे करून घेऊन लाखो रुपयांची बिले काढली आहेत. आता त्यांना पुन्हा दीड लाख रुपये पगार देऊन सेवाकरार पद्धतीने घेण्यापेक्षा एवढ्या रकमेत तीन वकील चांगले काम करू शकतात. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर जगताप यांचा हिशेब देतेवेळी नियमबाह्य पद्धतीने दिलेला २२ लाखांचा फरक वसूल करावा.- प्रशांत काळभोर, संचालक, बाजार समिती, पुणे.

नवीन विधी अधिकारीपदासाठी भरती प्रक्रिया लवकरच राबवली जाणार आहे. तोपर्यंत करार पद्धतीने सेवानिवृत्त विधी अधिकाऱ्याला संचालक मंडळाने घेतले आहे.- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, बाजार समिती, पुणे.