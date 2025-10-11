Pune News : पुरंदर विमानतळाच्या परिसरात लेआउट मंजुरी बंद; नागरिकांनी जमीन खरेदी न करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आवाहन

पुणे - पुरंदर येथील विमानतळाच्या ९० टक्के जागेचे अधिग्रहण झालेले आहे. उर्वरित दहा टक्के जागाही लवकरच ताब्यात येईल. विमानतळाच्या परिसरात काही नागरिक जमिनीची खरेदी विक्री करण्यासाठी लेआउट पाडण्याचे काम करत आहेत..पण त्यास मंजूरी दिली जाणार नसल्याने त्याचा खरेदीचा व्यवहार होणार नाही याची काळजी महसूल विभागाकडून घेतली जात आहे. नागरिकांनी असे व्यवहार टाळून फसवणूक पासून सावध राहावे, असे आवाहन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.पुण्यात संघटनात्मक बैठकीसाठी बावनकुळे आले असता त्याने पत्रकारांशी संवाद साधला. गेल्या अनेक वर्षापासून पुरंदरच्या विमानतळाबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र आता गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन भूसंपादन करण्याच्या कामाला गती आलेली आहे..असे होत असताना काही दलालांकडून जमिनीचे लेआउट करून ते नागरिकांना विक्री करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्याबाबतच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे आलेल्या आहेत. त्या संदर्भात बावनकुळे यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. महसुल विभागाकडून अशा प्रकारचे लेआउट मंजूर केले जाणार नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी जमीन खरेदी करू नये असे यावेळी स्पष्ट केले..खाजगी भूमापकाकडून मोजणीराज्यात जमिनीच्या मोजणीचे सुमारे साडेतीन कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याचा निपटारा करण्यासाठी आंध्र आणि कर्नाटक राज्याप्रमाणे खासगी परवानाधारक भूमापक नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता देखील दिली असून याची अधिसूचना ही प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.यामुळे त्यामुळे प्रलंबित जमीन मोजणीच्या प्रकरणांना गती येणार आहे. मोजणी करूनच खरेदीखत केले तर पुढील कायदेशीर अडचणी टाळता येतात, असे बावनकुळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.