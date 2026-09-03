Pune News : तलाव, बंधाऱ्यांना मिळणार नवसंजीवनी; ३९ कामांसाठी ९.३७ कोटींचे बळ

पुणे - दुरुस्तीअभावी क्षमतेपेक्षा कमी पाणी साठविणाऱ्या जलसंधारण संरचनांची क्षमता आता पुन्हा पूर्ववत किंवा अधिक होणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील ३५ गावांमधील ३९ पाझर तलाव, बंधारे व अन्य संरचनांच्या दुरुस्तीसाठी नऊ कोटी ३६ लाख ६५ हजार रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे..जलसंधारणाच्या कामांमुळे २.१९ दशलक्ष घनमीटर (०.०८ टीएमसी) पाणीसाठवण क्षमता पुनर्संचयित होऊन ५४३.४२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. शिरूर, भोर, राजगड, बारामती, दौंड, पुरंदर आणि इंदापूर या सात तालुक्यांतील गावांमध्ये ही कामे केली जाणार आहेत. पाझर तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, वळण बंधारे तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण यासारख्या कामांचा त्यात समावेश आहे. पाझर तलावांचे सांडवे बांधणे आणि तलावांचे मजबुतीकरणही केले जाणार आहे.उपलब्ध जलस्रोतांची साठवण क्षमता पुनर्संचयित होऊन पावसाचे पाणी अडविणे आणि जमिनीत मुरण्याची क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे..बारामतीत सर्वाधिक १४ कामेबारामती तालुक्यात सर्वाधिक १४ कामांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी चार कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. बहुतांश कामे पाझर तलावांच्या दुरुस्तीची आहेत. या कामांमधून ९७९.४८ हजार घनमीटर पाणीसाठवण क्षमता आणि २००.१३ हेक्टर सिंचन क्षेत्राचा लाभ अपेक्षित आहे. दौंड तालुक्यात नऊ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यात साठवण बंधारे आणि पाझर तलावांच्या दुरुस्तीचा समावेश आहे. इंदापूरमध्येही नऊ कामे केली जाणार असून त्यात वळण बंधारे आणि साठवण बंधाऱ्यांची कामे आहेत. पुरंदरमध्ये पाझर तलावांचे सांडवे बांधणे आणि तलाव मजबुतीकरणाची कामे प्रस्तावित आहेत..या घटकांना महत्वटंचाईची शक्यता असलेल्या तसेच भूजल पातळी खालावलेल्या भागांत जलसंधारणाची कामेभूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालातील कामांना प्राधान्यलाभक्षेत्रातील शेतीला पावसावर असलेले अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होण्याची शक्यताकामाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी छायाचित्रे घेणे बंधनकारकत्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन केले जाणारअंतिम अहवालाला ग्रामसभेची मान्यता आवश्यक .दृष्टिक्षेपात५४३.४२ - हेक्टर सिंचन क्षेत्राला फायदा३५ - गावांची संख्या३९ - कामांची संख्या९,३६,६५,००० - रुपयांच्या कामासाठी प्रशासकीय मंजुरीकामे पूर्ण होण्याचा कालावधी मे २०२७ पर्यंत .जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून जलसंधारण संरचना सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सिंचनाला याचा लाभ अपेक्षित आहे. पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविण्याच्या दृष्टीने ही कामे महत्त्वाची ठरणार आहेत. कामांचा दर्जा आणि त्यांची परिणामकारकता यावरही काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जाईल.- वीरधवल जगदाळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.