सांगली : क्रांती कारखान्याकडून प्रतिटन १०० रुपयांचा अंतिम हप्ता

‘क्रांती’कडून प्रति टन १०० रुपयांचा अंतिम हप्ता
शरद लाड यांची माहिती; दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होणार
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली ः पलूस तालुक्यातील कुंडल येथील क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखान्याने गळीत हंगाम २०२५-२६ मधील उसासाठी प्रति टन १०० रुपयांचा अंतिम हप्ता दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती अध्यक्ष शरद लाड यांनी दिली.
लाड म्हणाले, की क्रांती कारखान्याने २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात ९ लाख ५२ हजार टन उसाचे गाळप केले. या हंगामासाठी कारखान्याची प्रति टन ३ हजार ३६८ रुपये एफआरपी निश्चित झाली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत एफआरपीपेक्षा प्रति टन १३२ रुपये अधिक देण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला. त्यानुसार, १२ कोटी ५७ लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात येणार असून, अंतिम ऊसदर प्रति टन ३ हजार ५०० रुपये जाहीर केला होता. त्यापैकी आतापर्यंत प्रति टन ३ हजार ४०० रुपये अदा केले आहेत. उर्वरित प्रति टन १०० रुपयांचा अंतिम हप्ता दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
आगामी गळीत हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी आपला ऊस क्रांती कारखान्याला पुरवठा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कारखाना आणि शेतकऱ्यांमधील विश्वासाचे नाते अधिक दृढ करून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. या वेळी कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक आमदार अरुण लाड, उपाध्यक्ष जयप्रकाश साळुंखे, संचालक मंडळाचे सदस्य, कार्यकारी संचालक, सेक्रेटरी आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
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