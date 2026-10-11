पान दहा-अविल बोरकर लेख
धान : माती, माणूस आणि संस्कृतीला जोडणारा जीवनधागा
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धान हे केवळ एक पीक नाही, ते माती, माणूस, निसर्ग, श्रम आणि संस्कृती यांना जोडणारा जीवनधागा आहे. आजच्या आधुनिक आणि तंत्रज्ञानप्रधान युगातही धानाचा एक कण हातात घेताना त्यात शेतकऱ्याचा घाम, मातीचा सुगंध, पावसाची आशा आणि हजारो वर्षांची कृषी संस्कृती सामावलेली आहे. धानाची रोपे मातीमध्ये रुजतात; पण त्यांची मुळे माणसांच्या मनातही खोलवर रुजलेली आहेत.
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अविल बोरकर
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शेतातील चिखलात अलगद रुजणारे धानाचे रोप पाहिले, की आपल्या डोळ्यांसमोर केवळ एक पीक उभे राहत नाही. त्यामागे उभे राहते ते संपूर्ण ग्रामीण जीवन. पाऊस, माती, बैल, शेतकरी, शेतमजूर, महिलांची गाणी, सण-उत्सव, बाजारपेठ आणि घरातील चुलीपर्यंत धानाचा प्रवास पोहोचलेला असतो. म्हणूनच धान हे केवळ अन्नधान्य नाही, तर ग्रामीण समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा एक महत्त्वाचा आधार आहे.
कोकण, विदर्भ आणि भातशेती करणाऱ्या प्रदेशांमध्ये धानाला विशेष महत्त्व आहे. एका छोट्याशा रोपामध्ये निसर्गाशी जुळवून घेणाऱ्या माणसाची हजारो वर्षांची जीवनदृष्टी दडलेली आहे. धान माणसाला मातीशी जोडते, श्रमाचे महत्त्व शिकवते आणि सामूहिक जीवनाची जाणीव करून देते.
धान आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ः
धानशेती ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या चक्रातील एक महत्त्वाची कडी आहे. शेतकऱ्याच्या शेतापासून बाजारपेठेपर्यंत आणि तिथून ग्राहकाच्या घरापर्यंत धानाचा प्रवास अनेक व्यक्तींच्या श्रमातून पूर्ण होतो.
धानाची रोपवाटिका तयार करण्यापासून लावणी, चिखलणी, कापणी, मळणी आणि पाखडणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिला आणि पुरुष शेतमजुरांना रोजगार मिळतो. विशेषतः भातशेतीच्या हंगामात ग्रामीण रोजगाराला मोठी चालना मिळते.
धानाचे उत्पादन झाले की त्याच्याशी संबंधित अनेक व्यवसायांना गती मिळते. तांदूळ गिरण्या, पोहे-मुरमुरे उद्योग, वाहतूक, गोदामे, व्यापार आणि किरकोळ विक्री या सर्व क्षेत्रांमध्ये आर्थिक उलाढाल वाढते. त्यामुळे धानाचे पीक हे केवळ शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचे साधन नसून संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे माध्यम आहे.
अनेक ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनात धानाच्या कापणीला विशेष महत्त्व असते. ‘धान घरात आले’ की घरातील अनेक प्रलंबित कामांना सुरुवात होते. मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य, कर्जफेड किंवा आवश्यक वस्तूंची खरेदी यांसारख्या अनेक गरजा या उत्पन्नाशी जोडलेल्या असतात.
सामूहिक श्रमाची संस्कृती ः
धानाची लावणी ही एकट्या शेतकऱ्याच्या कुवतीची बाब नाही. पाऊस पडल्यानंतर ठरावीक वेळेत चिखलणी करून रोपांची पुनर्लागवड करावी लागते. ही वेळ निघून गेली तर शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गावातील शेतकरी एकमेकांच्या मदतीला धावून येतात.
आज एका शेतात तर उद्या दुसऱ्याच्या शेतात अशा पद्धतीने सामूहिक श्रम करण्याची परंपरा अनेक ग्रामीण भागात दिसून येते. काही ठिकाणी या परंपरेला ‘पडी’, ‘आयता’ किंवा ‘आवंदा’ अशी नावे आहेत. यात पैशापेक्षा परस्पर सहकार्याला महत्त्व असते.
या सामूहिक श्रमातून केवळ शेतीचे काम पूर्ण होत नाही, तर गावातील सामाजिक संबंधही दृढ होतात. शेतातील चिखलात काम करताना जात, वर्ग किंवा आर्थिक स्थिती यांपेक्षा ‘आपण गावकरी आहोत’ ही भावना अधिक महत्त्वाची ठरते. माती आणि पाण्याच्या सान्निध्यात निर्माण होणारी ही एकता ग्रामीण समाजाची मोठी ताकद आहे.
कष्टातून जन्मलेली लोकगीते ः
धान लावणीचे काम अत्यंत कष्टाचे आहे. तासन् तास चिखलात उभे राहून किंवा वाकून रोपे लावावी लागतात. मात्र या कष्टाला ग्रामीण महिलांनी आपल्या सर्जनशीलतेची जोड दिली आणि त्यातून जन्माला आली लोकगीतांची समृद्ध परंपरा.
आवणीची गाणी, लावणीची गाणी आणि ओव्या या केवळ गाणी नाहीत. ती ग्रामीण समाजाच्या भावविश्वाची मौखिक नोंद आहेत. त्यामध्ये माहेरची आठवण, संसारातील सुख-दुःख, निसर्गाचे आभार, चांगल्या पावसाची प्रार्थना आणि दैनंदिन जीवनातील अनुभव व्यक्त होतात.
गाण्याच्या तालावर काम करताना श्रमाचा थकवा कमी होतो. सर्वांच्या हातांची हालचाल एका लयीत होते. हास्य-विनोद, गाण्यांची जुगलबंदी आणि सामूहिक सहभागामुळे कष्टाचे रूपांतर एका उत्सवात होते.
आज आधुनिक यंत्रसामग्रीमुळे शेतीतील अनेक कामांचे स्वरूप बदलत आहे. तरीही या लोकगीतांचे सांस्कृतिक महत्त्व कमी झालेले नाही. कारण या गीतांमध्ये एका पिढीने दुसऱ्या पिढीकडे सोपवलेला ग्रामीण जीवनाचा अनुभव साठलेला आहे.
धान आणि सण-उत्सव ः
भारतीय संस्कृतीमध्ये धानाला पवित्र आणि शुभ स्थान आहे. तांदूळ हा अनेक धार्मिक आणि मांगलिक विधींचा अविभाज्य भाग आहे. अक्षता वापरल्याशिवाय अनेक धार्मिक विधी किंवा विवाहसोहळे पूर्ण होत नाहीत. तांदूळ हा समृद्धी, सुफलता आणि मांगल्याचे प्रतीक मानला जातो.
धानशेतीशी जोडलेले सणही ग्रामीण संस्कृतीचे महत्त्वाचे अंग आहेत. पोळा किंवा बैलपोळ्यामध्ये शेतीत राबणाऱ्या बैलांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, नवान्न पौर्णिमा आणि गौरी-गणपती यांसारख्या सणांमध्ये शेती, निसर्ग आणि नवीन धान्याशी असलेले नाते दिसून येते.
नवीन धान्य घरात आले की त्याची पूजा करून पहिला भात किंवा खीर देवाला नैवेद्य म्हणून दाखवण्याची परंपरा आहे. या परंपरेमागे एक साधी पण अत्यंत महत्त्वाची जाणीव आहे, अन्न हे केवळ बाजारातून विकत मिळणारे उत्पादन नाही; ते निसर्ग, माती आणि माणसाच्या श्रमाचे फलित आहे.
तांदूळ आणि अन्नसंस्कृती ः
भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा विचार केला तर तांदळाचे महत्त्व सहज लक्षात येते. साधा भात, पेज, मसालेभात, पोहे, मुर्मुरे, डोसा, इडली, खीर आणि उकडीचे मोदक अशा असंख्य पदार्थांमध्ये तांदळाचा वापर होतो.
म्हणजेच धानाचे रोप शेतातून निघून केवळ बाजारात जात नाही, ते आपल्या स्वयंपाकघरात, आपल्या सणांमध्ये आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात प्रवेश करते. म्हणूनच तांदूळ हा भारतीय अन्नसंस्कृतीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.
धान्य प्रक्रिया उद्योग आणि रोजगार ः
धान्याच्या उत्पादनानंतर त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर लोक कार्यरत असतात. मोठ्या राइस मिल्सपासून स्थानिक चक्क्यांपर्यंत हा उद्योग विस्तारलेला आहे. हमाल, मशीन ऑपरेटर, पॅकेजिंग कर्मचारी, चालक, व्यापारी आणि गिरणी कामगार अशा अनेक घटकांचे जीवन या उद्योगाशी जोडलेले आहे.
मात्र या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसमोर काही गंभीर आव्हानेही आहेत. गिरण्यांमध्ये धान्याची बारीक धूळ, भुशाचे कण, यंत्रांचा मोठा आवाज आणि जड पोती वाहून नेण्याचे काम यामुळे आरोग्याशी संबंधित धोके निर्माण होऊ शकतात. हंगामी स्वरूपाच्या कामामुळे रोजगाराची सातत्यपूर्ण हमीही अनेक कामगारांना मिळत नाही. त्यामुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी मास्क किंवा रेस्पिरेटर, कानांचे संरक्षण, डोळ्यांचे संरक्षण, योग्य वायुवीजन आणि धूळ नियंत्रणाची व्यवस्था आवश्यक आहे. गिरण्यांमध्ये यंत्रांवर सुरक्षा कव्हर्स बसवणे आणि आग प्रतिबंधक साधने उपलब्ध ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.
आधुनिकतेच्या काळात परंपरेचे जतन ः
आज ग्रामीण जीवन झपाट्याने बदलत आहे. यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञान, बदलती बाजारपेठ आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे पारंपरिक शेतीपद्धतींमध्ये परिवर्तन होत आहे. परंतु धानशेतीशी जोडलेली सामूहिक श्रमाची संस्कृती, लोकगीते आणि सण-उत्सव हे केवळ भूतकाळातील अवशेष नाहीत. ते आपल्याला सांगतात, की शेती ही केवळ उत्पादनाची प्रक्रिया नसून समाजनिर्मितीची प्रक्रियाही आहे.
धान लावणीची वेळेची गरज सामूहिक श्रम निर्माण करते. सामूहिक श्रमातून लोकगीतांना जन्म मिळतो. लावणी पूर्ण झाल्यावर सण-उत्सवांतून आनंद आणि निसर्गाप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. या सणांमधून पुन्हा समाजातील ऐक्य मजबूत होते आणि पुढील शेती हंगामासाठी नवी ऊर्जा मिळते.
ही एक अखंड सांस्कृतिक साखळी आहे.
कणाकणांत शेतकऱ्याचा घाम ः
आपण ताटात भात घेतो, तेव्हा तो फक्त अन्नाचा एक भाग म्हणून पाहतो. पण त्या एका कणामागे कितीतरी हातांचे श्रम असतात. पावसाची प्रतीक्षा करणारा शेतकरी, चिखलात रोपे लावणाऱ्या महिला, शेतात राबणारे मजूर, बैलांची काळजी घेणारे शेतकरी, धानाची वाहतूक करणारे चालक, गिरणीत काम करणारे कामगार आणि बाजारपेठेत व्यवहार करणारे व्यापारी, या सर्वांच्या श्रमातून तो भात आपल्या ताटात येतो. म्हणूनच अन्नाचा आदर करणे म्हणजे श्रमाचा आदर करणे होय.
धान हे केवळ एक पीक नाही, तर माती, माणूस, निसर्ग, श्रम आणि संस्कृती यांना जोडणारा जीवनधागा आहे. धानाच्या रोपापासून सुरू होणारा प्रवास शेतकऱ्याच्या शेतातून गावाच्या सामाजिक जीवनात, लोकगीतांमध्ये, सण-उत्सवांमध्ये, बाजारपेठेत आणि शेवटी आपल्या ताटात येऊन पूर्ण होतो. या प्रवासातून सामूहिक श्रम, लोकपरंपरा आणि सण-उत्सव यांच्या माध्यमातून धानशेतीने केवळ अन्नधान्याचे उत्पादनच नव्हे, तर ग्रामीण समाजातील ऐक्य आणि सांस्कृतिक वारसाही जपला आहे.
आजच्या आधुनिक आणि तंत्रज्ञानप्रधान युगातही धानाचा एक कण हातात घेताना त्यात शेतकऱ्याचा घाम, मातीचा सुगंध, पावसाची आशा आणि हजारो वर्षांची कृषी संस्कृती सामावलेली आहे. त्यामुळे धानाचे जतन करणे म्हणजे केवळ एका पिकाचे संरक्षण नव्हे, तर आपल्या ग्रामीण जीवनपद्धतीचे, लोकपरंपरांचे आणि सांस्कृतिक मुळांचे जतन करणे होय.
धानाची रोपे मातीमध्ये रुजतात; पण त्यांची मुळे माणसांच्या मनातही खोलवर रुजलेली आहेत.
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