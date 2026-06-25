पुणे

धान्‍य वाटपास ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ

धान्‍य वाटपास ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
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पिंपरी ता. २५ ः राज्‍य शासनाकडून तीन महिन्‍यांचे धान्‍य एकाच वेळी वितरित करण्‍याच्‍या सूचना केल्‍या होत्‍या. त्‍यानुसार १५ जूनपर्यंत ते धान्‍य वाटप संपवा, असे अधिकारी यांना दुकानचालकांना सूचना केल्‍या. मात्र, २५ टक्‍क्‍यापेक्षा जास्‍त धान्‍य वाटप केले नव्‍हते. अखेर दुकानचालकांनी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. राज्‍य शासनाच्‍या अन्‍न नागरी पुरवठा संरक्षक विभागाकडे ऑल महाराष्‍ट्र फेअर प्राईज शाॅप किपर्स फेडरेशन पत्रव्‍यवहार केला होता. त्‍यात पुरवठा विभागाकडून उशिरा कोटा प्राप्‍त झाला असल्‍याचे नमूद करण्‍यात आले. १६ जूनपासून मशीनवर धान्‍य वितरण ठप्‍प आहे. लाभार्थ्यांना वाटपात अडथळे येत आहे. त्‍यामुळे त्‍याची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्‍यानुसार ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्‍यात आली आहे.

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