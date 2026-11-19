पुणे - बाईक टॅक्सीला दिलेली परवानगी रद्द करावी आणि रिक्षाचालकांच्या हिताचे निर्णय न घेणारे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राजीनामा द्यावा, या मागण्यांसाठी रिक्षा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. पुणे जिल्हा रिक्षाचालक मालक कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली सोमवारपासून (ता. २३) पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर (आरटीओ) धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोरही निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती गुरुवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली..पुणे जिल्हा रिक्षाचालक मालक कृती समितीच्या वतीने ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कृती समितीचे संयोजक अशोक साळेकर, सहसंयोजक आनंद अंकुश, अंकुश नवले, विलास केमसे, सचिन वैराट, बाळासाहेब शिंगाडे, अर्शद अन्सारी आणि शीलावती दिंडे उपस्थित होते..साळेकर म्हणाले, 'पुणे जिल्ह्यातील रिक्षा संघटनांनी यापूर्वीही आंदोलने केली. मात्र, सरकारने त्यांची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे २३ नोव्हेंबरपासून आरटीओ कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल. बाईक टॅक्सीचा निर्णय रद्द होईपर्यंत किंवा परिवहनमंत्र्यांचा राजीनामा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.'.अंकुश म्हणाले, 'पुणे शहरात वाहनांची संख्या मोठी असल्याने वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यात बाईक टॅक्सीची भर पडल्यास आणखी दुचाकी रस्त्यावर येतील. याचा परिणाम रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर होईल. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. सरकारने रिक्षाचालकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे.'.नवले म्हणाले, 'मी सरकारमध्ये असलो तरी रिक्षाचालकांच्या रोजगारासाठी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठविणार आहे.' दिंडे म्हणाल्या, 'बाईक टॅक्सीमुळे महिला रिक्षाचालकांच्या कुटुंबांवरही आर्थिक संकट ओढवले आहे. सरकारने आम्हाला रिक्षा चालविण्यासाठी परमिट दिले आणि आता बाईक टॅक्सी सुरू केली.'.शिंगाडे म्हणाले, 'सर्व पक्ष आणि रिक्षा संघटना कृती समितीच्या माध्यमातून एकत्र आल्या आहेत. रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांसाठी एकजुटीने लढा देण्यात येईल.' या आंदोलनात पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील विविध रिक्षा संघटना सहभागी होणार आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार कृती समितीने व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.