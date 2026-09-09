Pune Ring Road : रिंग रोडसाठी महापालिकेवर एक हजार कोटीचे दायित्व

पुणे - पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित इनर रिंग रोडसाठी महापालिकेला तब्बल १ हजार ८८ कोटी ४० लाख रुपयांचा भूसंपादन खर्च पेलावा लागणार आहे. वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभूळवाडी या आठ गावांतील ७ लाख २३ हजार १९६ चौरस मीटर जमीन संपादित केली जाणार आहे. .इनर रिंग रोड आणि एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलैला बैठक झाली होती. त्यानंतर २८ ऑगस्टला महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत भूसंपादनाचे प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला आहे..नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार कलम १९ ची अधिसूचना काढण्यापूर्वी ३० टक्के रक्कम भरण्याची तरतूद आहे. मात्र, अंतिम निवाड्याच्या वेळी संपूर्ण नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित संस्थांनीही त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील भूसंपादन खर्चाचा प्रमाणानुसार भार उचलावा, असे निर्देश आहेत. या प्रक्रियेला स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेण्यात येणार आहे..इनर रिंगरोड महत्वाचे बुलेट- आठ गावांतील जमीन संपादित होणार- महापालिकेवर हजार कोटींचा भार- ७.२३ लाख चौरस मीटर जमीन- भूसंपादनासाठी मोठ्या निधीची गरज- रिंगरोड झाल्यात शहराबाहेरून वाहतूक वळवता येणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.