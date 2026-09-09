पुणे

Pune Ring Road : रिंग रोडसाठी महापालिकेवर एक हजार कोटीचे दायित्व

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित इनर रिंग रोडसाठी महापालिकेला तब्बल १ हजार ८८ कोटी ४० लाख रुपयांचा भूसंपादन खर्च पेलावा लागणार आहे.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित इनर रिंग रोडसाठी महापालिकेला तब्बल १ हजार ८८ कोटी ४० लाख रुपयांचा भूसंपादन खर्च पेलावा लागणार आहे. वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभूळवाडी या आठ गावांतील ७ लाख २३ हजार १९६ चौरस मीटर जमीन संपादित केली जाणार आहे.

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Pune Municipal Corporation
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