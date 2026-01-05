पुणे

Pune Ring Road : रिंगरोडचे काम प्रगतिपथावर; पश्चिम टप्पा दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न

राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या नऊही टप्प्यांचे काम सुरू झाले आहे.
पुणे - राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या नऊही टप्प्यांचे काम सुरू झाले आहे. पश्चिम टप्प्याचे काम प्रगतिपथावर असून, पुढील दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी दिली.

