Kondhwa News : बोपदेव घाट उतारावर सातत्याने अपघात; प्रशासनाने गतिरोधक बसवण्याची नागरिकांची मागणी

कोंढवा - येवलेवाडीहून बोपदेव घाटाकडे येणाऱ्या उतारावर सातत्याने अपघात घडत असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अलीकडील घटनांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. मागील आठवड्यात भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका कारचा सन एक्झॉटिका सोसायटीजवळ भीषण अपघात झाला..वाहनाचा वेग इतका जास्त होता की चालकाचे नियंत्रण सुटून गाडी उलट दिशेला फिरली आणि पत्र्याच्या कंपाऊंडला धडक देत विजेचा खांबही कोसळला. सुदैवाने या अपघातात जीवितहानी झाली नाही. मात्र, घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले.यानंतरही अपघातांची मालिका थांबलेली नाही. नुकत्याच झालेल्या दुसऱ्या एका घटनेत एका मोटारीला मागून धडक देण्यात आली. घाटाच्या तीव्र उतारामुळे वाहने वेगाने खाली येतात आणि अनेकदा चालकांचे नियंत्रण सुटते, असे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे..पूर्वी नागरिकांच्या मागणीनुसार या रस्त्यावर रंबलर स्ट्रिप्स बसवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांचा अपेक्षित परिणाम दिसून आलेला नाही. उलट काही वाहनचालक रंबलर टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. विशेषतः सन एक्झॉटिका सोसायटी परिसरात रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचारी व दुचाकीस्वारांच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे. बोपदेव घाट उतारावरील वाढत्या अपघातांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. रंबलर स्ट्रिप्स अपुरे ठरत असल्याने गतिरोधक, वेगमर्यादा नियंत्रण, चेतावणी फलक आणि वाहतूक नियंत्रण यांसारख्या ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी तातडीने करणे आवश्यक आहे..प्रतिक्रियासातत्याने होत असलेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. बोपदेव-कोंढवा रस्त्यावर योग्य ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी गतिरोधक बसवणे अत्यावश्यक आहे.- रामचंद्र खंदारे, स्थानिक नागरिकगतिरोधक बसविण्यासाठी जिल्हा सुरक्षा समितीची परवानगी आवश्यक आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. परवानगी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.- देवेन मोरे, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम.नागरिकांच्या तक्रारीनंतर रस्त्यावर रंबलर बसविण्यात आले आहेत. मात्र, गतिरोधक बसविण्यासाठी जिल्हा सुरक्षा समितीची मंजुरी आवश्यक आहे.- सिद्राम पाटील, शाखा अभियंता, पथविभाग, महापालिका.