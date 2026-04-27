Cyber Fraud : एमएनजीएलच्या नावाखाली सायबर फसवणुकीचा वाढता धोका; ग्राहकांची कोंडी, व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह!

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - पुण्यासह महाराष्ट्रातील शहरी भागात घरगुती गॅस सेवा देणाऱ्या (MNGL) च्या नावाखाली सध्या मोठ्या प्रमाणावर सायबर फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत. बोगस ॲप्स, फ्रॉड कॉल, खोटे बिल एसएमएस, व्हॉट्सॲप संदेश आणि बनावट कस्टमर केअर नंबरच्या माध्यमातून सामान्य ग्राहकांना जाळ्यात ओढले जात आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि तंत्रज्ञानाबाबत कमी माहिती असलेले ग्राहक बळीचा बकरा होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण परिस्थितीचा सखोल उहापोह करणे अत्यावश्यक ठरते..बोगस ॲप्सचा सापळा,फसवणूक करणारे लोक MNGL च्या नावाने बनावट मोबाईल ॲप्स तयार करून ग्राहकांना डाउनलोड करण्यास प्रवृत्त करतात. 'तुमचे बिल बाकी आहे' 'कनेक्शन त्वरित कट होईल' अशा संदेशांसह लिंक पाठवली जाते. ग्राहकांनी ॲप डाउनलोड करताच त्यात मालवेअर इन्स्टॉल होते. हे मालवेअर मोबाईलमधील बँकिंग ॲप्स, ओटीपी, पासवर्ड यांची माहिती चोरते. काही प्रकरणांमध्ये स्क्रीन-शेअरिंग किंवा रिमोट ॲक्सेसही घेतला जातो, ज्यामुळे खात्यातील सर्व रक्कम काही मिनिटांत सुपडा साफ होते..फ्रॉड कॉल आणि धमकीचे तंत्रग्राहकांना कॉल करून स्वतःला MNGL अधिकारी असल्याचे सांगितले जाते. 'तुमचे बिल थकले आहे' 'आजच पेमेंट नाही केले तर गॅस कनेक्शन बंद होईल' अशा धमक्या दिल्या जातात. भीती निर्माण करून लगेचच क्यूआरकोड स्कॅन करायला सांगितले जाते किंवा युपीआयद्वारे पैसे पाठवण्यास भाग पाडले जाते. अनेकदा ग्राहकांकडून ओटीपी विचारून थेट त्यांच्या बँक खात्यावर डल्ला मारला जातो..ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक – सर्वात मोठी चिंतासायबर गुन्हेगार विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना टार्गेट करतात. त्यांना तंत्रज्ञानाची कमी माहिती असल्याने ते सहज फसतात. 'तुमचे कनेक्शन बंद होईल' अशी भीती दाखवून त्वरित पैसे भरायला लावले जाते. काही वेळा त्यांना ॲप डाउनलोड करून देण्याच्या नावाखाली मोबाईलचा पूर्ण ताबा घेतला जातो. यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे आयुष्यभराची बचत काही मिनिटांत लुटली जाते..MNGL च्या नावाखाली सुरू असलेली सायबर फसवणूक ही केवळ वैयक्तिक नुकसानाची बाब नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटींचे द्योतक आहे. बोगस ॲप्स,फ्रॉड कॉल,बनावट संदेश आणि कस्टमर केअरची ढिसाळ सेवा यामुळे ग्राहक अडचणीत सापडत आहेत.यावर उपाय म्हणून कंपनीने जबाबदारी स्वीकारून सेवा सुधाराव्या, तर ग्राहकांनीही सतर्क राहणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास सुविधा वाढतात, परंतु निष्काळजीपणा केल्यास त्याच तंत्रज्ञानामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते असे या विषयातील तज्ञ प्रा. योगेश हांडगे यांनी सांगितले.