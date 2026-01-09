पुणे

Drugs : अमली पदार्थांची वाढली नशा! पुणे शहरात पाच वर्षांत ड्रग्ज प्रकरणांत सातत्याने वाढ

पुणे शहरात अमली पदार्थांचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला आहे.
Drugs

Drugs

sakal

अनिल सावळे -@AnilSawale
Updated on

पुणे - शहरात अमली पदार्थांचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला आहे. ‘एनडीपीएस’ कायद्यांतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या, अटक आरोपी आणि जप्त केलेल्या अमली पदार्थांची किंमत यामध्ये मागील पाच वर्षांत वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Drugs
Addiction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com