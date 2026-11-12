Uncleaned Pune : पुण्यात अस्वच्छता वाढली; पुणे टॉप टेन मधून बाहेर

पुणे - केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत पुणे महापालिकेला जबरदस्त दणका बसला आहे. देशातील टॉप टेन स्वच्छ शहरांमधून पुणे बाहेर पडले आहे. एक लाखापेक्षा जास्त शहरांच्या यादीत २७ व्या तर १० लाखापेक्षा जास्त शहरांच्या यादीत १२ व्या क्रमांकावर पुणे गेले आहे..कचरा व्यवस्थापन, प्रक्रिया यासाठी दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च करूनही २०२५-२६ मध्ये निराशाजनक कामगिरी झाली आहे. हवा प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्याने ५० शहरांमध्ये पुणे १८ व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. यावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत काँग्रेसने टीका करत या अपयशाला सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे..केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा २०२४-२५ मध्ये देशात १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरात पुणे महापालिकेचा आठवा क्रमांक होता, त्यापूर्वी सहावा क्रमांक होता. दरवर्षी मानांकन घसरत असताना पुढच्या वर्षी मानांकन वाढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले जात असताना प्रत्यक्षात पुण्याची घसरण थांबलेली नाही. हे यंदाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे..शहरातील कचरा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि स्वच्छतेसाठी महापालिकेकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठेकेदारांना शेकडो कोटी रुपयांची कामे दिली जात आहेत. स्वच्छतेसाठी जनजागृती करणे, भिंती रंगविणे अशी कामे करून क्षेत्रीय कार्यालयांकडून कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहे. तरीही जून- जुलै महिन्यात शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग लागले होते. त्यावरून सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी टीकेची झोड उठवली होती..ठरावीक ठेकेदारांना नवीन कचरा प्रकल्प मिळावेत यासाठी कचरा साठवून ठेवला जात असल्याचा आरोप केला होता. नेमक्या त्याच कालावधीत केंद्र सरकारच्या पथकाने शहरात सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छतागृह, महापालिकेचे विविध उपक्रम याची पाहणी केली होती. त्याच महापालिकेचे नामांकन घसरल्याचे यंदाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.शहरात कचरा जाळणे, अनधिकृत आरएमसी प्लांट, बांधकाम करताना नियमावलीचे उल्लंघन यामुळे धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी २८१ कोटी रुपयांच्या निधीनंतरही पुण्याला स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात मानांकन घसरले आहे. यावरून काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी स्थायी समितीमध्ये प्रश्न उपस्थित केले. पण त्यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही..‘कचरा संकलन, प्रक्रिया यावर महापालिका शेकडो कोटी रुपये खर्च करत आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता असतानाही पुणे अस्वच्छतेच्या खाईत लोटले जात आहे. केंद्राकडून निधी मिळतो; तरीही पुण्याचे मानांकन घसरत आहे. मग या निधीचा उपयोग काय झाला याचे उत्तर प्रशासन व सत्ताधारी देऊ शकले नाहीत. पण याचा हिशोब सत्ताधारी भाजपला पुणेकरांना द्यावाच लागेल.- प्रशांत जगताप, नगरसेवक, काँग्रेस.‘स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत प्रशांत जगताप यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. यासंदर्भात माहिती घेऊन व्यवस्थित चर्चा व उपाययोजना केल्या जातील.’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.