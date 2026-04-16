Shivajinagar News : लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांचा प्रशासकीय कामात वाढता हस्तक्षेप; प्रशासनाची डोकेदुखी

शिवाजीनगर - नागरिकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा त्यांच्या नातेवाईकांचाच प्रशासकीय कामात वाढता हस्तक्षेप होत असल्याने प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अधिकृत अधिकार नसतानाही लोकप्रतिनिधींचे वडील, भाऊ, चुलते, मुलगे, पती किंवा पुतणे विविध शासकीय कामांमध्ये हस्तक्षेप करत आहेत..या हस्तक्षेपामुळे क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दमदाटी, दबाव आणि जाब विचारण्याच्या प्रकारांना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः प्रभाग समितीच्या बैठकींमध्येही नातेवाईकांची घुसखोरी वाढल्याने प्रशासनावर ठराविक कामे करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आहे..दरम्यान, प्रभाग क्रमांक ७ (गोखलेनगर–वाकडेवाडी) मधील नागरिकांना मूलभूत सुविधांबाबत मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नळांना गढूळ व दुर्गंधीयुक्त पाणी येणे, कचरा वेळेवर न उचलणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि ड्रेनेजमधून पाणी गळती होणे अशा समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले आहेत..याठिकाणी लोकप्रतिनिधींकडून मात्र नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. उलट ठेकेदारांशी संगनमत करून त्यांना मेजवानी (बिर्याणी पार्टी) देणे, तसेच निविदा प्रक्रियेत रिंग तयार करण्याचे प्रकार सुरू असल्याची चर्चा परिसरात रंगत आहे..'आमच्या घरी येणारे पाणी गढूळ असून त्याला दुर्गंधी येते. असे पाणी साठवणेही शक्य होत नाही. घरात सहा जण राहतात, आम्ही पाणी आणायचे तरी कुठून? मात्र, आमच्या समस्येकडे कोणाचेही लक्ष नाही.'- गणेश गवळी, रहिवासी जनवाडी.