Pune News: चाकण औद्योगिक पट्ट्यात अल्पवयीन गुन्हेगारीचा विळखा; पाच वर्षांत १२ खून; समाजमाध्यमे अन् पालकांचे दुर्लक्ष कारणीभूत!

चाकण : चाकण औद्योगिक पट्ट्यात अल्पवयीन मुलांमधील गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षांत या मुलांकडून १२ खून झाल्याची माहिती समोर आली आहे. समाजमाध्यमांचे आकर्षण आणि पालकांच्या दुर्लक्षामुळे १४ ते १८ वयोगटातील मुले गंभीर गुन्ह्यांकडे वळत असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. चाकण आणि महाळुंगे परिसरात शस्त्रांचा वापर, दहशत माजवणे, वाहनांची तोडफोड आणि समाजमाध्यमांवरून धमक्या देण्याचे प्रकार वाढले आहेत. किरकोळ वादातून टोळ्या तयार करून हल्ले करण्याकडे मुलांचा कल वाढला आहे. औद्योगिक वसाहतीमुळे पालकांचे कामावर असणे आणि मुलांवरील देखरेखीचा अभाव ही यामागची मुख्य कारणे मानली जात आहेत. गुन्हेगारीचे वाढते आकर्षण आणि व्यसनाधीनतेमुळे ही मुले चुकीच्या मार्गाला लागत असल्याचे चित्र आहे. कुटुंबातील संवादाचा अभाव, योग्य मार्गदर्शन न मिळणे ही देखील गंभीर कारणे आहेत. पोलिस प्रशासनाने अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी विशेष पथके स्थापन केली आहेत. संशयित भागांत गस्त वाढवली आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबवले जात आहेत. पालकांनी मुलांच्या वर्तनातील बदलांकडे लक्ष द्यावे, त्यांच्या मित्रपरिवाराची माहिती ठेवावी वेळोवेळी समुपदेशन घ्यावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. ''भपकेबाजपणा'' महत्त्वाचा घटकअल्पवयीन मुलांनी टोळ्या तयार केल्या आहेत प्रतिस्पर्धी गटांवर हल्ले करत आहेत. भ्रमणध्वनी व समाजमाध्यमांचा वाढता वापर, इन्स्टा रील्स, चित्रफिती आणि स्टेटसच्या माध्यमातून दहशत निर्माण करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. गुन्हेगारीचे ''भपकेबाजपणा'' हा या कलमागील महत्त्वाचा घटक आहे हे चित्र आहे.