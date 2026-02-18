पुणे

Pune News: चाकण औद्योगिक पट्ट्यात अल्पवयीन गुन्हेगारीचा विळखा; पाच वर्षांत १२ खून; समाजमाध्यमे अन् पालकांचे दुर्लक्ष कारणीभूत!

Social media influence on teenage crime in Pune district: चाकणमध्ये अल्पवयीन गुन्हेगारीचा वाढता धोका; पालकांचे दुर्लक्ष कारणीभूत
Police presence increases in Chakan industrial area amid concerns over rising juvenile crime.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चाकण : चाकण औद्योगिक पट्ट्यात अल्पवयीन मुलांमधील गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षांत या मुलांकडून १२ खून झाल्याची माहिती समोर आली आहे. समाजमाध्यमांचे आकर्षण आणि पालकांच्या दुर्लक्षामुळे १४ ते १८ वयोगटातील मुले गंभीर गुन्ह्यांकडे वळत असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

pune
murder case
minor
chakan
Industrial Safety

