Narayangaon News : वाढलेल्या तापमानाचा जीवसृष्टीवर परिणाम; गलित गात्र झालेल्या घुबडाला जीवदान

नारायणगाव - वारुळवाडी येथील शिव अमृत सोसायटीमध्ये आज दुपारी गव्हाणी जातीचे दुर्मिळ घुबड गलितगात्र अवस्थेत आढळून आले. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे व अन्न पाणी न मिळाल्यामुळे गलित गात्र झालेल्या घुबडाला वनविभाग व रेस्क्यू टीममधील तरुण सदस्यांच्या सतर्कतेमुळे जीवदान मिळाले. यावर्षी वाढलेल्या तापमानाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात जीवसृष्टीवर झाल्याचे दिसून येत आहे. .वारुळवाडी येथील शिव अमृत सोसायटीमध्ये आज दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास गलितगात्र अवस्थेत घुबड स्थानिक नागरिकांना आढळून आले. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळी वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, सुवर्णा केदार, रेस्क्यू टीमचे सुशांत भुजबळ, आदित्य डेरे, शंतनू डेरे दाखल झाले. त्यांनी घुबडाला ताब्यात घेऊन पाणी पाजले. ओल्या फडक्याने त्याला गारवा तिला. त्यानंतर घुबड हालचाल करू लागले..माणिक डोह बिबट निवारण केंद्राचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. महेंद्र ढोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक पवार यांनी त्याच्यावर उपचार केले.वनरक्षक पवार म्हणाले वाढलेले तापमान व झालेली वृक्षतोड याचे गंभीर दुष्परिणाम भुतालावरील जीवसृष्टीवर दिसू लागले आहेत. अन्न पाणी न मिळाल्यामुळे घुबड मरणासन्न अवस्थेत होते. त्याचे वजन सुमारे दीड किलोग्रॅम आहे. घुबड शेड्युल 1 मधील दुर्मिळ पक्षी असून शेतकऱ्याचा मित्र आहे. उपचारानंतर प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे.