Sinhgad Road : खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी प्रशासनाच्या डोळ्यात घातले अंजन

सिंहगड रस्ता - नियमांचे पालन न करणाऱ्या डंपर वर कारवाई का होत नाही, आर एम सी प्लांट बंद करण्याच्या सूचना असतानाही प्लांट कसे सुरू आहेत, रात्री नऊ नंतर टर्फ चालवू नये यासह विविध सूचना देत खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घातले. .प्रयेजा सिटी परिसर आणि या भागातील विविध सोसायटीच्या नागरिकांच्या वतीने वारंवार येथे असलेल्या आरएमसी प्लांटच्या वाहतुकीबाबत तक्रारी दिल्या होत्या. मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर काही प्लांट बंद झाले; मात्र अद्यापही तीन प्लांट तेथे सुरू आहेत. या प्लांटच्या माध्यमातून चालवले जाणाऱ्या सिमेंट मिक्सरच्या डंपर मधून सिमेंट काँक्रीट ची वाहतूक केली जाते. ही वाहतूक करणारी यंत्रणा सदोष असून त्यावर कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न खासदार कुलकर्णी यांनी प्रशासनाला विचारला..काँक्रीट घेऊन जाणाऱ्या सिमेंटच्या डंपर वर आतापर्यंत 23 हजारहून अधिक रुपयांचा दंड आकारल्याची नोंद आहे. अशा अनेक गाड्यांवर हे दंड आकारले आहेत. यातील बहुतांश गाड्या निनावी असतील अशा पद्धतीतील आहे. या गाड्यांवर नंबर प्लेट लावलेली नाही. ड्रायव्हर अथवा संबंधित कोणाचाही उल्लेख त्या गाड्यांवर नाही ज्या कंपन्यांच्या वतीने सिमेंट काँक्रीट नेले जाते, त्या गाड्यांची ओळख पटवता येत नाही..या गाड्यांमुळे आत्तापर्यंत अनेक अपघात झाले आहेत. यात एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे; तर एक महिला गंभीर जखमी झाली होती. याशिवाय किरकोळ अपघात या परिसरात दररोज होत असतात. यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे सोडून वाहतूक पोलिसांच्या वतीने अशा सिमेंट मिक्सरच्या डंपरला रेड कार्पेट दिला जात असल्याची तक्रार खासदार कुलकर्णी यांनी केली. सिमेंट प्लांट हे कुठलेही पर्यावरणाचे नियम पाळत नसल्याचे निदर्शनास आले तसेच या अगोदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे दोन प्लांट बंद करण्यात आले असल्याचे सांगितले. परंतु बाकीचे का का सुरू आहेत याबाबत त्यांना काहीही स्पष्टीकरण दिले नाही.यासोबतच या परिसरात असणाऱ्या टर्फ कारवाई का झाली नाही? अशी विचारणा त्यांनी सिंहगड पोलिसांकडे केली..रात्री नऊ नंतर या ठिकाणी खेळण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आदेशही त्यांनी पोलिसांना दिले. लोकप्रतिनिधींना भाषणासाठी परवानगी घ्यावी लागते तर अशा पद्धतीने अनधिकृतपणे चालवल्या जाणाऱ्या टर्फला नेमकी कोण परवानगी देत असा सवाल त्यांनी केला या पाहणी दरम्यान, परिसरातील सोसायट्यांचे नागरिक सर्व प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी इत्यादी उपस्थित होते..खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी शनिवारी सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव खुर्द दत्तकृष्णाई मंगल कार्यालय ते प्रेयेजासिटी, मधुकोष सोसायटी, धायरी लेन १७ अ फॉर्चुनर सोसायटी परिसरातील अनधिकृत रेडीमिक्स प्लांटची पाहणी केली. कुठलेही नियम न पाळणे, आर एम सी प्लांटमधून होणारे प्रदूषण, रेडिमिक्स वाहून नेणाऱ्या वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी, अशा अनेक गोष्टी निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून कारवाई करण्याचे आदेश दिलें. तसेच महापौर आणि पुणे महापालिकेचे आयुक्त यांनी याबाबत त्वरीत कारवाई करून हे आरएमसी प्लांट बंद करावेत..सदर रस्त्यावर प्रयेजा सिटी, प्रयेजा पुरम आर्यन रेसिडेन्सी, कल्पवृक्ष इत्यादी अशा सहकारी संस्था आहेत. या रस्त्यावर मुळतः नांदेड सिटी मधुकोष व खडकवासला येथून वारजे हिंजवडी मुंबई कडे जाणा-या वाहनांची वाहतुक प्रचंड प्रमाणात आहे.प्रयेजा पुरम सोसायटीचे अध्यक्ष गणेश पिंपळे, सचिव ॲड. प्रितेश चांडगे, पवन मोकाशी, संतोष कुलकर्णी, राजेंद्र पाटील, शर्मिला नाखारे, निलेश घोडके, शेखर लोहोटे, प्रशांत गोहाड, मनीष वैद्य, गिरीश चोरघे, स्वाती टिळक, मंगला ठाकरे, नंदिनी कुलकर्णी, हरिहर घोडके, वासुदेव गोहाड,प्रयेजा पुरम, प्रयेजा सिटी या सोसायटीमधील नागरिक यांच्यासह सर्व प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.