Road Block: तांबडेमळा येथे रस्ता अडविल्याने रविवार पासून ३०० हून अधिक कुटुंबांचे दळवळण थांबले; दगड, काटेरी फांद्यांमुळे वाहतूक ठप्प

मंचर : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्चिमेला तांबडेमळा (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायत हद्दीतून चिमणवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दगड, गोटे व काटेरी फांद्या टाकून रविवारी(ता.१७)रस्ता अडविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे परिसरातील सुमारे ३०० हून अधिक कुटुंबांचा २६ तासाहून अधिक काळ दळणवळणाचा मार्ग बंद पडल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने तातडीने रस्ता सुरू करून द्यावा, अशी मागणी तांबडे मळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच प्राजक्ता तांबडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे..आंबेगाव तहसीलदार कार्यालय व मंचर पोलिस ठाणे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे कि माजी उपसरपंच मयूर भोर यांनी संबंधित रस्त्यावर अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या रस्त्यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन वाहतुकीसह दुचाकी, चारचाकी वाहनांचीही मोठी गैरसोय होत आहे..राज्याचे माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या रस्त्याच्या विकासासाठी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत रस्त्याचे खडीकरण करण्यात आले. असून डांबरीकरणाचे कामही प्रस्तावित आहे. मात्र रस्ता बंद झाल्याने विकासकामांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..याबाबत माजी उपसरपंच मयूर भोर यांनी सांगितले की, या रस्त्याच्या पुढील भागात चिमणघाट येथे रस्त्यासाठी पूर्वी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र तेथील काही शेतकऱ्यांनी जागा उपलब्ध करून न दिल्याने तो निधी परत गेला. त्यानंतर पुन्हा दिलीप वळसे पाटील यांनी १५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र संबंधित शेतकऱ्यांचे सहकार्य नसल्याने काम रखडले आहे. ''चिमणघाट रस्त्याबाबत स्थानिक शेतकरी सहकार्य करतील, त्यानंतर मी अडविलेला रस्ता खुला करण्यास तयार आहे,'' असे त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, सरपंच प्राजक्ता तांबडे यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. ''चिमणवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शविली असून त्यामध्ये मयूर भोर यांचाही समावेश आहे. मात्र चिमणघाट रस्त्याच्या वादातून दुसरा रस्ता बंद करणे योग्य नाही,'' असे त्या म्हणाल्या.प्राजक्ता तांबडे यांनी पुढे सांगितले की, चिमणघाट येथे शेतकरी भिवसेन तांबडे यांच्या शेतजमिनीतून सुमारे २६७ मीटर लांबीचा रस्ता प्रस्तावित असून त्यासाठी जवळपास चार गुंठे जमीन जाणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याने इतरांनी सहकार्य केल्यास आपणही सहमती देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे चिमणघाट रस्त्याचाही प्रश्न लवकरच बैठक घेऊन मार्गी लावणार आहोत..कामगार तलाठी तांबडेमळा प्रकाश राठोड यांना घटनास्थळी भेट देऊन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.संबधीताना नोटीसा दिल्या जातील.गुरुवारी (ता.२१) मी घटनास्थळी भेट देणार आहे.त्यानंतर कार्यवाही केली जाईल.आरती खरे, मंडल अधिकारी मंचर(ता.आंबेगाव).