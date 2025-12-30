नीरा- बारामती मार्गावर अपघातांची मालिका
वडगाव निंबाळकर, ता. ३० ः नीरा- बारामती मार्गावर सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामामुळे अपघातांची मालिका सुरू झाली आहे. खामगळपाटी (ता. बारामती) नजीक सोमवारी (ता. २९) सकाळी मोटार रस्त्याच्या कडेला उलटल्याची घटना घडली. या अपघातात सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही पण वाहनाचे नुकसान झाले आहे.
रुंदीकरणाच्या कामात रस्त्याच्या कडेने मोठ्या प्रमाणात लांब अंतरापर्यंत खोदकाम केले आहे. मात्र, या ठिकाणी वाहनचालकांच्या सुरक्षेसाठी ठेकेदाराकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. केवळ काही ठिकाणी पोत्यामध्ये माती भरून त्यावर परावर्तक लावेल आहेत. रात्रीच्या वेळी किंवा वेगात येणाऱ्या वाहनचालकांना याचा अंदाज येत नाही. परिणामी वाहनांचे नियंत्रण सुटून ती थेट खोदलेल्या खड्ड्यात जात असून, अपघात घडत आहेत.
यापूर्वीही खोदकाम झालेल्या भागात दुचाकीस्वरांचे किरकोळ व गंभीर स्वरूपाचे अपघात घडले आहेत. रस्त्याच्या कडेने योग्य बॅरिकेड्स, चेतावणी फलक, दिशादर्शक, तसेच रात्रीच्यावेळी पुरेशी प्रकाशव्यवस्था असणे आवश्यक आहे. मात्र, ठेकेदार आणि संबंधित यंत्रणांकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. थोड्या अंतरात खोदकाम करून रस्ता तयार झाल्यानंतर पुन्हा पुढच्या भागात खोदकाम करणे अपेक्षित आहे. टप्प्याटप्प्याने काम करण्याऐवजी सलग खोदकाम करून बरेच दिवस काम रखडते. परिणामी अपघातांची मालिका सुरूच राहते. यावर नियंत्रण ठेवणारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी ठेकेदारांना योग्य त्या सूचना करत नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांना धोकादायक पद्धतीने प्रवास करावा लागत आहे.
रस्ता रुंदीकरणाचे काम महत्त्वाचे असले तरी वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे तितकेच गरजेचे आहे. संबंधित विभागाने तातडीने दखल घेऊन योग्य सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिक व वाहनचालक करीत आहेत.
02957
