अखेर पुण्यातील या परिसरातील 'तो' रस्ता झाला खुला

मयुर काॅलनी (पुणे) : लाॕकडाउन तसेच कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने गुजरात काॅलनी येथील सुतार दावखाना ते वनाज कॉर्नर हा रस्ता पत्रे व बांबू टाकून बंद करण्यात आला होता. यामुळे शेकडो व्यापाऱ्यांचे लाखो रूपयांचे नुकसान होत होते. लॉकडाउन संपल्यानंतर पुण्यातील बहुतांशी रस्ते खुले करण्यात आले होते परंतु कोथरूडमधील गुजरात काॅलनी येथील सुतार दावखाना ते वनाज कॉर्नर हा रस्ता बंदच होता. दरम्यान, रस्ता चालू करावा अशी मागणी येथील व्यापारी वर्गाने तसेच लोकप्रतिनिधींनी पुणे महापालिकेकडे केली होती. या मागणीची दखल घेऊन सकाळने देखील याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. व्यापाऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत प्रशासनाने रस्ता खुला केला आहे. गुरूवार (ता. ३०) जुलै सकाळी हा रस्ता खुला करण्यात आला.

Web Title: The road from the Gujarat Colony to Vanaj Corner has been opened.