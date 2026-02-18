पुणे

Pune Accident: भरधाव मोटारीच्या धडकेत बालकाचा मृत्यू; शिरूर-मलठण रस्त्यावर भीषण अपघात, तिघे जण गंभीर जखमी!

Child killed in speeding car accident on Shirur Malthan road: शिरूर-मलठण रस्त्यावर भीषण अपघात; तीन वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी
Police and emergency teams at the accident site on Shirur–Malthan road following the fatal crash.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कवठे येमाई : शिरूर-मलठण रस्त्यावरील आमदाबाद फाट्याजवळ सोमवारी (ता. १६) भरधाव मोटारीने दुचाकीला समोरून धडक दिली. या भीषण अपघातात तीन वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाला, तर एकाच कुटुंबातील तिघे जण गंभीर जखमी झाले. या प्रकरणी शिरूर पोलिसांनी मोटारचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे.

