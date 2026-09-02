कऱ्हाड शाहूचौकात पॅचवर्कींग सुरू

पॅचवर्कच्या कामाला पावसाचा अडसर
शाहू चौकात खड्डे बुजवणे सुरू; आमदार डॉ. भोसलेंच्या सूचनेनंतर काम
कऱ्हाड, ता. २ ः शासकीय विश्रामगृह परिसरातील दुरवस्था झालेल्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी निर्देश दिल्यानंतर प्रशासनाने तत्परता दाखवली आहे. पॅच वर्किंगच्या कामाला आज सुरुवात केली. शाहू चौक परिसरातील खड्ड्यांचे पॅचवर्क हाती घेतले. मात्र, पावसामुळे काम तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवावे लागले. खड्डे पूर्णपणे सुकल्यावर पुन्हा गतीने काम सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती संबंधित यंत्रणेकडून देण्यात आली.
आमदार डॉ. भोसले यांनी नुकतीच या परिसराची पाहणी केली होती. रस्त्यासाठी ६९ लाखांचा निधी मंजूर झाला असून, पावसाळ्यानंतर पक्क्या रस्त्याचे काम सुरू होणार आहे; परंतु तोपर्यंत जुन्या कोयना पुलावरून शहरात ये-जा करणाऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात खड्डे बुजवण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले होते. त्यांच्या सूचनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम व पालिकेने आज तातडीने शाहू चौकातील खड्डे बुजवून रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचे काम हाती घेतले. काम सुरू असतानाच पाऊस पडला. त्यामुळे डांबरीकरणाचे काम सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून थांबवले.
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कऱ्हाड ः शाहू चौकातील पॅचवर्किंगच्या काम सुरू झाले. मात्र, दुपारनंतर पावसाने काम तात्पुरते थांबविण्यात आले.
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