साळवाडीत रस्त्यावरील खड्ड्यांत वृक्षारोपण
आळेफाटा, ता. ५ : जुन्नर तालुक्यातील साळवाडी ते शिरोली सुलतानपूर या रस्त्याचे काम गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून रखडले असून, वारंवार मागणी करूनही कामाला सुरवात होत नाही. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांनी रविवारी (ता. ४) येथील रस्त्यावर असलेल्या खड्ड्यांत वृक्षारोपण केले.
साळवाडी ते शिरोली सुलतानपूर या रस्त्याची दुरवस्था झाली असून, त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केलेली आहे. मात्र, त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याने येथील ग्रामस्थांनी रविवारी रस्त्यावर उतरत या ठिकाणी असलेल्या खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण केले. या प्रसंगी सुनील जाधव, राजेंद्र भोर, नाना शेटे, अर्जुन शेटे, हुसेन चौगुले, महेंद्र शिंदे, गणपत शेटे, विजू काळे, रवींद्र सोनवणे, सुखदेव शेटे आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
आळेफाट्याकडे येण्यासाठी साळवाडी ते शिरोली सुलतानपूर हा अत्यंत जवळचा मार्ग आहे. त्यामुळे नेहमीच या रस्त्यावर गर्दी असते. परंतु, या रस्त्याचे काम गेल्या पाच- सहा वर्षांपासून झालेलेच नाही. या रस्त्यावरून उसाची वाहतूक करणारी वाहने, तसेच इतर जड वाहने जात असतात. या रस्त्यावर खड्डे आहेत की खड्ड्यांमध्ये रस्ता आहे? असा प्रश्न येथील ग्रामस्थांना पडला आहे. येथील रस्त्यावर अनेक लहान- मोठे खड्डे आहेत. हे खड्डे चुकविण्याच्या नादात वाहन चालकांचा तोल जाऊन अनेक लहान मोठे अपघात होऊन कित्येक जण गंभीर जखमी झालेले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या रस्त्याकडे लवकरात लवकर लक्ष देऊन कामाला सुरुवात करावी, अन्यथा लवकरच बेल्हे- जांबूत रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल, असा इशारा उपस्थित ग्रामस्थांनी दिला आहे.
दरम्यान, याबाबत संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
