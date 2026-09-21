पुणे

Walchandnagar News : बुलेटच्या सायलेन्सर वरुन फिरविला रोलर....; पोलिसांनी बुलेटचा फट् -फट् आवाज केला बंद...

वालचंदनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये ११ बुलेट गाड्या जप्त करुन सायलेन्सरवरुन पोलिसांनी रोलर फिरविला.
Road Roller Crushes Modified Bullet Silencers

Road Roller Crushes Modified Bullet Silencers

sakal

राजकुमार थोरात
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वालचंदनगर - वालचंदनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये बुलेट गाड्यांचे सायलेन्सर बदलून फट् - फट् आवाज करीत फिरणाऱ्या युवकांच्या ११ बुलेट गाड्या जप्त करुन सायलेन्सरवरुन पोलिसांनी रोलर फिरविला.

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