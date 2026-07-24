Road Safety Awareness: स्वर्गीय अजित पवार जयंतीनिमित्त पारगावमध्ये आरटीओकडून विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुरक्षा व जनजागृतीचे मार्गदर्शन

पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथील दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील वळसे पाटील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये स्वर्गीय अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधुन पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) वतीने विद्यार्थी शिक्षक व पालक यांना वाहतूक सुरक्षा आणि जनजागृती या विषयावर विशेष मार्गदर्शन करण्यात आले..दिवंगत नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. अजित पवार यांच्या सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक जीवनावर प्रकाश टाकण्यात आला. यावेळी पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने सेफ्टी मोटार वाहन निरीक्षक जयंत मोरे तसेच वाहन निरीक्षक अधिकारी अनुराधा झेंडे यांनी विद्यार्थी शिक्षक व पालक यांना वाहतूक सुरक्षा आणि जनजागृती या विषयावर विशेष मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच वाहतुकीच्या नियमांविषयी आदर आणि जनजागृती निर्माण व्हावी हा या मार्गदर्शनाचा मुख्य उद्देश होता. आरटीओ कार्यालयामधुन वाहन निरीक्षक अधिकारी जयंत मोरे यांनी विद्यार्थ्यांना रस्ता ओलांडताना घ्यावयाची काळजी, सिग्नलचे नियम आणि सायकल चालवताना पाळावयाची सुरक्षा याबद्दल अत्यंत सोप्या भाषेत माहिती दिली. अपघात टाळण्यासाठी रस्त्यावरील नियमांचे पालन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे प्रवास करत असताना दुचाकी वर हेल्मेट आणि चारचाकी वाहनात सीटबेल्ट वापरण्याचा आग्रह तसेच अल्पवयीन वाहन चालक १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी आणि वैध्य ड्रायव्हिंग लायसन्स नसताना कोणतीही दूचाकी किंवा चार चाकी वाहन चालवु नका,रस्ता ओलांडताना नेहमी झेब्रा क्रॉसिंगचाच वापर करा,आणि डाव्या उजव्या बाजूने येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज घ्यावा असे सांगण्यात आले..यावेळी भीमाशंकर शिक्षण संस्थेचे विशेष कार्यकारी अधिकारी बी.डी चव्हाण यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. तर स्कूलचे प्राचार्य नीरज कुमार शर्मा यांनी आरटीओ प्रशासनाचे आभार मानले. यावेळी भीमाशंकर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे व उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील, बी.डी चव्हाण तसेच भीमाशंकर साखर कारखान्याचे कार्यालयीन सचिव चंद्रकांत ढगे यांच्या सहयोगाने कार्यक्रम पार पडला. यावेळी सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वृंद, पालक व विद्यार्थी तसेच स्कूलबसचे चालक व वाहक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.