पुणे

Road Safety Awareness: स्वर्गीय अजित पवार जयंतीनिमित्त पारगावमध्ये आरटीओकडून विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुरक्षा व जनजागृतीचे मार्गदर्शन

स्वर्गीय अजित पवार जयंतीनिमित्त वळसे पाटील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना वाहतूक सुरक्षा, नियमांचे पालन आणि अपघात प्रतिबंधाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन
The programme combined cultural traditions with a strong message of tree plantation and environmental protection.

The programme combined cultural traditions with a strong message of tree plantation and environmental protection.

Sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथील दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील वळसे पाटील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये स्वर्गीय अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधुन पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) वतीने विद्यार्थी शिक्षक व पालक यांना वाहतूक सुरक्षा आणि जनजागृती या विषयावर विशेष मार्गदर्शन करण्यात आले.

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