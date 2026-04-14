Pune Ambegaon News: धोकादायक विहिरींवर पोलिसांची मोहीम: पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्याच्या पुढाकाराने रस्त्यालगत विहिरींना कठडे, लोखंडी जाळी व रिफ्लेक्टर बसवून अपघातांना आळा

पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथील पारगाव कारखाना पोलीस ठाणे हद्दीतील गावांमध्ये दुर्घटना टाळण्यासाठी रस्त्यालगत असलेल्या धोकादायक विहीरींना कठडे व संरक्षक जाळी बसवण्यासाठी पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्याच्या वतीने विशेष मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांनी दिली. .काही दिवसापूर्वी नाशिकमधील दिंडोरी तालुक्यातील इंदुरी रस्त्यालगत असलेल्या असुरक्षित विहिरीत मोटार कोसळून नऊ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातही रस्त्यालगत असलेल्या उघड्या व असुरक्षित विहिरींमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कठडे, जाळी व चेतावणी फलक नसल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे..आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव गावठाण ते लोखंडे मळा – दातखिळेमळा या प्रमुख रस्त्यालगत असलेली एक विहीर सध्या गंभीर धोक्याचे केंद्र बनली होती. या रस्त्यावरून दररोज अनेक शाळकरी मुले, दुचाकी स्वार, चारचाकी वाहने तसेच शेतीकामासाठी जाणारी वाहने ये-जा करतात. मात्र रस्त्याच्या अगदी कडेला, अत्यंत कमी अंतरावर असलेल्या या विहिरीला कोणत्याही प्रकारचे कठडे किंवा सुरक्षात्मक बांधकाम नसल्याने अपघाताचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला होता.."रस्त्यालगत असलेली ही विहीर पूर्णपणे उघडी असून अगदी थोड्या अंतरावरून वाहने जातात. एखादा वाहनचालक तोल गेला किंवा मुलांचे पाय घसरले तरी मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे विहिरीच्या अलीकडे उतार आहे त्यामुळे वाहनांना येथे वेग अधिक मिळतो. येथे वाहनांवरील ताबा देखील सुटू शकतो. ग्रामपंचायतीने त्वरित कठडे, संरक्षण भिंत किंवा मजबूत जाळी बसवावी ही अत्यंत तातडीची गरज आहे अशी मागणी माजी उपसरपंच विठ्ठल ढोबळे ,ग्रामपंचायत सदस्य काळुराम लोखंडे यांनी ग्रामपंचायतीकडे केली होती..सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांनी या बाबत तातडीने दखल घेऊन संबधित विहिरीचे मालक सुभाष कुशाबा लोखंडे यांना बोलावून विहिरीच्या कडेला सुरक्षीततेच्या दृष्टीने उपाय योजना करण्याचा सूचना केली होती त्यानुसार सुभाष लोखंडे यांनी विहिरीस योग्य ऊंचीची लोखंडी जाळी तसेच परावर्तक (रिफ्लेक्टर ) बसवले आहे..रस्त्यालगत धोकादायक असलेल्या वहीर मालकांनी दुर्घटना टाळण्यासाठी विहिरीला संरक्षक कठडे , लोखंडी जाळी तसेच परावर्तक (रिफ्लेक्टर ) बसवावे असे आवाहन केले आहे.सचिन कांडगे (सहाय्यक पोलीस निरीक्षक).