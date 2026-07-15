Pune News : लाडक्या ठेकेदारासाठी रस्त्याची निविदा अडवली; एप्रिलपासून निविदा प्रक्रिया ठप्प

पुणे - आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल या वर्दळीच्या रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून ९० कोटी रुपये खर्च करून मुळा-मुठा नदीच्या कडेने वेलस्ली रस्ता विकसित केला जाणार आहे. पण महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्याने लाडक्या ठेकेदाराला हे काम मिळावे यासाठी दबाव आणला आहे. ठेकेदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय अधिकारी घेत नसल्याने एप्रिल महिन्यापासून निविदा प्रक्रिया ठप्प झाली आहे..पुणे शहरातील वाहतूक समस्या गंभीर झाल्याने विकास आराखड्यातील अर्धवट व अस्तित्वात न आलेले रस्ते पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेचा प्रयत्न सुरू आहे. शिवाजीनगर ते बंडगार्डन या रस्त्यावर कायम वर्दळ असते. आरटीओ चौक, जहांगीर चौक येथे सर्वाधिक कोंडी होते. त्यामुळे पुणे महापालिकेने या रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून वेलस्ली रस्ता मोठा करण्याचा निर्णय घेतला..संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन या दरम्यान मुळा-मुठा नदीच्या बाजूने या रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाणार असून, सुमारे दोन किलोमीटर लांब आणि १७ मीटर रुंद रस्ता आहे. त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांची निविदा काढली असून, जीएसटी व अन्य खर्च मिळून हा खर्च सुमारे ९० कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे..डिसेंबर महिन्यात या कामाची निविदा निघाली होती. यात आठ ठेकेदारांनी निविदा भरल्या आहेत. कागदपत्रांची छाननी करून पात्र ठेकेदारांची यादी जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सर्वात कमी किमतीमध्ये काम करण्यास तयार असलेल्या ठेकेदाराला हे काम दिले जाणार आहे. मात्र, महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे..तर त्यास विरोधी पक्षातील एका नगरसेवकाने विरोध केला आहे. ठेकेदाराला आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त काम दिले जात असल्याने हे काम देऊ नये, अशी तक्रार प्रशासनाकडे केली आहे. तर या ठेकेदारासाठी अन्य ठेकेदार अपात्र ठरावेत यासाठी पदाधिकाऱ्याने अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला आहे. एप्रिल महिन्यापासून यावर अधिकाऱ्यांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. ठेकेदार पात्र-अपात्रतेवर निविदा समितीमध्ये निर्णय घेऊ, असे पथ विभागातील अधिकारी सांगत आहेत. पण राजकीय दबावामुळे हा निर्णय झालेला नाही..अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे म्हणाले, ‘वेलस्ली रस्त्याच्या निविदेत ठेकेदार पात्र, अपात्र यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. प्रत्येक कागदपत्रांचे वेगवेगळ्या अर्थाने विश्लेषण केले जात आहे. त्यामुळे त्यास वेळ लागत आहे. लवकरच याचा निर्णय केला जाईल.’रस्त्याचे नाव - वेलस्ली रस्तारस्त्याची लांबी - २ किलोमीटररस्त्याची रुंदी - १७ मीटरअपेक्षित खर्च - ९० कोटी रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.