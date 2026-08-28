Road Widening : कात्रज चौक ते भिलारेवाडी रस्त्याचे होणार रुंदीकरण; अतिरिक्त आयुक्तांकडून पाहणी

कात्रज - पुणे-सातारा जुन्या महामार्गावरील कात्रज चौक ते भिलारेवाडी या महत्त्वाच्या आणि सतत वाहतूक कोंडीने त्रस्त असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागणार आहे. विकास आराखड्यानुसार (डीपी) ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्याची मोजणी, मार्किंग, भूसंपादन आणि अन्य प्रक्रिया सुरू करण्यास पालिका प्रशासनाने गती दिली आहे. पुढील दीड ते दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष काम सुरू होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..कात्रज चौक ते मस्तान हॉटेल आणि पुढे मस्तान हॉटेल ते भिलारेवाडी अशा दोन टप्प्यांत या रस्त्याचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यात कात्रज चौक ते मस्तान हॉटेल या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पालिकेच्या पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह पाहणी केली. यावेळी नगरसेवक व्यंकोजी खोपडे, संदीप बेलदरे, नगरसेविका प्रतिभा चोरगे, माजी नगरसेवक युवराज बेलदरे, धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या उपायुक्त सुरेखा भणगे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..कात्रज चौक ते भिलारेवाडी रस्ता रुंदीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कात्रज चौक, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी तसेच पुढील उपनगरांमधील वाहतुकीला मोठी गती मिळणार आहे. अरुंद रस्त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी कमी होण्यासोबतच अपघातांचे प्रमाणही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. कात्रज चौकात दिवसेंदिवस वाहनांची वाढती संख्या, अरुंद रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर होत आहे. गंभीर वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत मोजणी व मार्किंग करून घेतले.तसेच वन विभागाच्या जागेसाठी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या माध्यमातून वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. रुंदीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून निधी कमी पडून देणार नसल्याचे नगरसेवक व्यंकोजी खोपडे यांनी यावेळी सांगितले..प्रतिक्रियाकात्रज चौक ते मांगडेवाडी रस्त्यावर नित्याची वाहतूक कोंडी होते. विकास आराखड्यानुसार ६० मीटर रस्ता रुंदीकरणाच्या दृष्टीने कामे सुरू केली जातील. वन विभागाची जागा मिळावी यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून, दीड-दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष काम सुरू व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.