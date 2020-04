कोरोना वेशीवर आल्याने आळंदीतील रस्ते सील 

आळंदी : कोरोनाची साथ आळंदीच्या वेशीवर येवून ठेपल्यावर जाग आलेल्या प्रशासनाने पुणे आणि पिंपरीला आळंदीतून जाणारे रस्ते सील केले. गावठाणात मात्र अद्याप यंत्रणा कडक नसल्याने परिसरातील अनेक नागरिक विविध कारणांनी शहरात बिनधास्त प्रवेश करत आहेत. चऱ्होली, दिघीमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळल्यानंतर आळंदीत प्रशासनाची धाकधूक वाढली. संचारबंदी लागू झाल्यापासून आजपर्यंत २२ नागरिकांना होम क्वारंटाइन केले. मात्र, पॉझिटीव्ह रुग्ण नसल्याने प्रशासन बेफिकीर होते. परिणामी भाजी आणि किराणा माल विक्रेत्यांच्या दुकानापुढे सोशल डिस्टन्स नावालाच होते. बिगर रेशनकार्डधारकांना रेशन देण्याच्या नावाखाली दोन दिवसांपूर्वी पालिका प्रशासनाने नावे नोंदवून घेण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी भली मोठी रांग कोणतेही अंतर न राखताच लागली होती. अखेर गर्दी वाढल्यावर प्रशासनाने स्वतःहून नाव नोंदणी बंद केली आणि नागरिक माघारी गेले. कोणतेही गांभीर्य सोशल डिस्टन्सबाबत पालिका प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये नव्हते. आळंदीतील नागरिक खरेदीच्या नावाखाली सोशल डिस्टन्सबाबत बेफिकीर आहेत. अधूनमधून पोलिस लाठीचा धाक दाखवितात. पालिका चौकात पोलिस कसून तपासणी करत आहेत. मात्र, तरीही नागरिकांच्या वागण्यात फरक नाही.

आता दोन दिवसांपूर्वी आळंदीच्या वेशीपाशी कोरोनाचा रुग्ण सापडल्याने आळंदीतून पुणे व पिंपरीला जाणारे रस्ते पिंपरी चिंचवड पोलिस उपायुक्त सुधीर हिरेमठ यांच्या आदेशाने बंद केले. यामध्ये आळंदीत पुणे व चाकणला जोडणारा नविन पूल, ज्ञानेश्वरी मंदिर ते साधकाश्रम रस्त्यावरिल पूल, चऱ्होली खुर्द ते चऱ्होली बुद्रुक बायपास रस्ता आणि आळंदी शहरात मरकळ रस्ता आणि पालिका चौकात रस्ते बॅरिगेट लावून सील केले. याचबरोबर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त आहे. तरीही आळंदीत चऱ्होली, धानोरे, केळगाव, मरकळसारख्या भागातून विनाकारण येजा करणारांची संख्या लक्षणिय आहे. हे रस्ते सील करणे आवश्यक आहे. त्यातच उद्यापासून भाजीमंडई आणि किराणा दुकाने सुरू ठेवणार असल्याने आणखी गर्दी होणार आहे. आळंदी शहरात होम क्वारंटाइनची संख्या कमी आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी भाजी आणि किराणा आणखी तीन दिवस चालू राहिल. प्रांत अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने पुन्हा काही दिवसांसाठी दुकाने बंद ठेवून काळजी घेतली जाईल.

- समीर भूमकर,

मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपालिका

